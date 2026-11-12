56-летняя Ирина Билык, которой приписывали роман с молодым любовником, заинтриговала заявлением о будущей свадьбе

Народная артистка Украины Ирина Билык, личная жизнь которой не раз оказывалась в центре внимания общественности, в частности из-за предположений о романе с молодым любовником, сделала неожиданное заявление о своей будущей свадьбе. 56-летняя звезда настроена снова связать себя узами брака, правда, сделать этот важный шаг будет готова только после окончания войны.

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В мирной Украине исполнительница хочет устроить роскошную церемонию. Интригующее заявление она сделала в комментарии для BLIK.ua.

"Я мечтаю еще раз выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда в Украине уже будет мир. Обязательно хочу большой концерт на площади. И люди просто могли бы отпраздновать действительно наш первый мирный день", – сказала знаменитость.

Неожиданными планами на будущее Ирина Билык поделилась примерно через полгода после того, как Оля Цибульская намекнула, что она закрутила роман с мужчиной помоложе. Тогда артистка рассказывала, что планировала провести во время своего концерта конкурс на "самого молодого любовника" среди поклонниц. Цибульская обратилась к Билык с просьбой не участвовать в соревновании, мол, она точно победит.

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Позже и сама народная артистка довольно неоднозначно высказалась о своих сердечных делах в рамках шоу "Угадай мелодию". Когда ведущий проекта попросил Билык сказать, куда она направит денежный приз в случае победы, звезда неожиданно вспомнила о бывшем избраннике, танцоре Дмитрии Дикусаре, который служит в ВСУ.

"Ты знаешь, у меня чаще спрашивают о моих любимых, поэтому я хочу перечислить все деньги подразделению, в котором служит Дмитрий Дикусар", – произнесла певица.

Отметим, что у Ирины Билык было несколько бурных любовных историй, однако официально она заключала брак лишь один раз. Первым мужчиной, покорившим сердце певицы, стал продюсер Юрий Никитин. Они были вместе восемь лет, но в конце концов расстались из-за разных планов на будущее. Позже Ирина Билык закрутила роман с манекенщиком Андреем Оверчуком, от которого родила сына Глеба, затем – с хореографом Дмитрием Коляденко, а позднее – с Дмитрием Дикусаром.

Главные истории дня

В 2015 году звезда связала себя узами брака с фотографом Асланом Ахмадовымым. Долгое время они скрывали важное событие от публики, пока не стали родителями сына Табриза. В 2021-м любовь Билык и Ахмадова дала трещину, поэтому они развелись.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Коляденко рассказал, как вернул Ирине Билык деньги, которые не отдавал 12 лет.