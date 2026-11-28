Украинская певица Камалия откровенно прокомментировала свое резкое похудение. Она поделилась, что за довольно короткий период потеряла 10 килограммов, однако за этим стоит довольно неприятная история – борьба с болезнью кишечника. 49-летняя звезда вынуждена соблюдать довольно строгие ограничения в питании, из-за чего цифра на ее весах снизилась до 59.

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Об этом Камалия рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Заслуженная артистка Украины подчеркнула, что проблемы со здоровьем довольно часто становились причиной колебаний ее веса. Исполнительница набрала килограммы во время борьбы с раком груди, а теперь похудела из-за другого недуга.

"Минус 10 кг. Для этого нужно заболеть. Сначала я заболела онкологией. Набрала после операции, лучевой и химиотерапии. В этом году в июне в реанимации, когда подтвердили еще один серьезный диагноз кишечника, мне сказали, что того нельзя и этого. Мне легче сказать, что мне можно", – отметила артистка.

Камалия однозначно отвергла любые предположения о том, что потеряла вес благодаря инъекциям для похудения. По словам знаменитости, единственные препараты, которые она принимает, – это лекарства для кишечника.

Кстати, останавливаться на достигнутом результате похудения она не планирует: "Я бы хотела влезть в те платья, что были на "Миссис мира". Сейчас я вешу 59 кг. Ну, где-то 53 было бы классно".

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Отметим, что Камалия завоевала титул "Миссис мира" в 2008 году. Как рассказывала артистка, в тот период она весила 46 килограммов при росте 174 сантиметра.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Камалия заявила о новых угрозах со стороны бывшего-тирана Михаила Стефанишина, который жестоко ее избивал.

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