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42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала "загадочным" партнером

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
534
42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала "загадочным" партнером
Аврил Лавин объявила о пополнении в семье. Источник: instagram.com/avrillavigne

Канадская певица Аврил Лавин, которая была одной из самых известных звезд поп-музыки 200-х, сообщила о пополнении в семье. 42-летняя исполнительница стала мамой девочки.

Радостной новостью артистка поделилась на личной странице в Instagram. Она показала серию трогательных черно-белых фото, на одном из которых предстала перед камерой с первенцем, нежно прижав его к груди.

"Наша мини-принцесса появилась на свет", – написала знаменитость.

42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала ''загадочным'' партнером

Аврил Лавин стала мамой дочери. Источник: instagram.com/avrillavigne

Аврил Лавин не раскрыла никакой информации об отце своей маленькой дочери. Певица лишь дала понять, что ее сердце не свободно, опубликовав кадр, на котором она вместе с "загадочным" партнером держит за руку девочку.

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42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала ''загадочным'' партнером

Звезда скрывает своего партнера от публики. Источник: instagram.com/avrillavigne

Что известно о личной жизни поп-иконы 200-х

Сейчас Аврил Лавин полностью избегает обсуждения своих отношений в публичном пространстве, тогда как раньше не пыталась скрывать своих избранников от аудитории. Один из первых серьезных романов артистка закрутила с вокалистом поп-панк-группы Sum 41 Дериком Уибли. Исполнитель сделал Аврил Лавин предложение руки и сердца в 2005 году, а свадьбу они сыграли летом 2006-го. Их супружеская жизнь длилась три года, после чего певица подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия".

"Мы с Дериком были вместе 6 с половиной лет. Мы дружим с тех пор, как мне было 17, начали встречаться, когда мне было 19, а поженились, когда мне было 21. Я благодарна за время, которое мы провели вместе, и я благодарна и счастлива, что наша дружба сохранилась. Я восхищаюсь Дериком и очень уважаю его", – говорила звезда.

42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала ''загадочным'' партнером

Аврил Лавин вышла замуж за Дерика Уибли в 2006 году

Через несколько месяцев после расставания Аврил Лавин смогла впустить в свое сердце звезду реалити-шоу Броди Дженнера. Их роман длился около двух лет и завершился в 2012-м без громких ссор или вражды.

Позже поп-икона начала строить отношения с лидером группы Nickelback Чадом Крюгером. Между артистами вспыхнула искра после того, как они около полугода вместе работали над музыкальным альбомом. В августе 2012-го Чад Крюгер сделал Аврил Лавин предложение, преподнеся ей бриллиантовое кольцо весом 13 карат. Пара заключила брак 1 июля 2013 года, а уже в 2015-м объявила о разводе.

42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала ''загадочным'' партнером

Звезда прожила в браке с Чадом Крюгером два года. Источник: instagram.com/avrilitalylavigne

В 2018 году появилась информация, что Аврил Лавин закрутила роман с миллиардером Филлипом Сарофимом. Они несколько раз появлялись вместе на публике, но, по сообщениям инсайдеров, расстались уже в 2019-м.

В 2021 году начала бурно развиваться история любви Аврил Лавин с коллегой по цеху Mod Sun. Певица всегда восторженно отзывалась о своем избраннике, подчеркивая, что он "делает каждый ее день лучше". Артисты обручились в 2022-м, однако счастливого финала их отношения не получили. Через год они решили пойти разными жизненными путями.

42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: что известно о бурной личной жизни поп-иконы 200-х, которая заинтриговала ''загадочным'' партнером

Аврил Лавин и Mod Sun разорвали помолвку

Позже появились слухи, что сердце Аврил Лавин покорил рэпер Tyga. Исполнители никогда прямо не подтверждали свой роман, однако их неоднократно замечали вместе на публике, более того, однажды на камеру даже попал момент их поцелуя. По данным источников, пара рассталась осенью 2023 года. После этого романа Аврил Лавин решила держать личную жизнь за семью замками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что тяжелобольная Екатерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именем.

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