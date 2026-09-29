22-летняя модель Дева Кассель появилась на премьере фильма "Призрак оперы" в Париже (Франция) в необычном черном платье с разрезами в зоне декольте. Дочь итальянской звезды Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя выбрала для светского выхода наряд от британского дизайнера Кристиана Коуэна.

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В фильме "Призрак оперы" Дева Кассель исполняет главную роль, поэтому ее появление на этом мероприятии было особенным. Само платье модели было отсылкой к фильму, ведь рваные черные полосы на наряде напоминают паутину, которая является едва ли не главным атрибутом историй о мистике, призраках и паранормальных явлениях.

Кроме того, платье Девы имело кутюрную драпировку и ажурные детали. Как сообщает Cosmopolitan, наряд был представлен в коллекции весна-лето 2026 года модельера Кристиана Коуэна.

Образ она дополнила черными туфлями с открытым носком и маленькими сдержанными серьгами. Волосы модель зачесала набок, а в макияже сделала ставку на нюдовые оттенки и блестки.

Дева Кассель не впервые играет роль в кино. Среди ее работ: участие в сериале "Леопард" и фильмах "Ноль нашей эры: Рождение Христа" и "Прекрасное лето".

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Параллельно девушка развивает карьеру модели. Она является амбассадором Cartier и Dior, а также ранее участвовала в показах женских коллекций Alta Moda.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой выросла другая дочь-"копия" Моники Беллуччи, которую все детство прятали от папарацци. Леони также пошла в модельный бизнес.

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