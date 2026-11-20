19-летняя Эвер Андерсон, старшая дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, стала героиней зимнего выпуска глянцевого журнала Numéro China. Для обложки девушка позировала полностью топлес, прикрыв грудь длинными волосами, а интимные части тела – золотистой плиссированной тканью.

Видео дня

На снимке, опубликованном в Instagram, дочь звезды сидит на стуле в темном помещении, широко расставив ноги и приняв непринужденную позу. Образ дополнили туфли серебристого металлического оттенка.

Фотосессия стала одной из самых откровенных в модельном портфолио Эвер, которая постепенно с начала 2026 года строит собственную карьеру в индустрии моды.

В Numéro China выход зимнего выпуска сопроводили загадочным описанием, в котором упомянули об опыте юной модели и ее умении работать перед объективом.

"Золото. Тень. Столкновение взглядов. Растя в этой отрасли, Эвер Андерсон еще в юности поняла, что камеры могут лгать – и научилась заставлять их говорить правду. То, что ты носишь это с легкостью, не означает, что оно ничего не весит", – отметили представители издания.

Известно, что для съемки использовали наряд из кутюрной коллекции Dior сезона осень-зима 2026/2027 – бренда, амбассадором которого является Андерсон.

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Эвер – старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона. Девушка заметно похожа на свою знаменитую мать: у них схожие черты лица, светлые глаза и пухлые губы. В ноябре актриса даже посвятила дочери трогательное поздравление по случаю ее 19-летия, признавшись, что гордится ее самостоятельностью и личностным развитием.

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Эвер также развивает актерскую карьеру. Она появилась в фильмах "Черная вдова" и "Питер Пэн и Венди", а также сотрудничает с модным домом Dior. Кроме нее, Йовович и Андерсон воспитывают еще двоих детей – Дашиела Эдана и Осиана Ларка Эллиота.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь-копия украинки Миллы Йовович поразила простотой на Неделе моды в Париже.