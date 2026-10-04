Штраф в 17 тыс. грн не помог: легендарный театр ''Маски'' из Одессы вновь оказался в языковом скандале

Одесская комедийная труппа "Маски" вновь нарушила законодательство о языке. В отношении театра составили протокол за повторное в течение года несоблюдение требований статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". На этот раз основанием стала жалоба на билет на спектакль, оформленный на русском языке.

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Об этом сообщила представительница Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Анна Неруш в Facebook. По ее словам, в Секретариат Уполномоченного поступила жалоба, к которой была приложена копия билета на спектакль комедийной труппы "Маски". Более того, сам спектакль проходил на русском языке.

В театре во время государственной проверки заявили, что присланная копия якобы не является билетом, а приглашением на спектакль, которое предлагается льготникам. Там также обратили внимание на то, что в документе не указан год, из-за чего, по их мнению, сложно установить фактические обстоятельства инцидента.

Однако эти аргументы не стали основанием для прекращения проверки. Как отметила Неруш, документ соответствует определению понятия "билет", содержащемуся в законодательстве.

"Реквизиты документа, приложенного к жалобе, соответствуют определению понятия "билет", которое содержится в законодательстве. Статья 23 Закона о языке регламентирует использование украинского языка не только в билетах, но и в других информационных материалах о культурных мероприятиях. Было взято объяснение свидетеля, который указал, что приведенный билет был приобретен им в 2026 году", – пояснила она.

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Для "Масок" это уже не первый случай, когда театр привлекают к ответственности за нарушение языковых норм. В марте 2026 года его руководителя уже наказывали за нарушение той же статьи Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тогда причиной стала русскоязычная афиша, а сумма штрафов достигла 17 тысяч гривен.

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Позже, в июне, в ходе отдельной проверки в театре также выявили четыре нарушения. Речь шла о русском языке при обслуживании посетителей, продаже русскоязычных книг, публикациях в соцсетях и информационных вывесках. Часть недостатков тогда "Маски" устранили.

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