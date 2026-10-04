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Штраф в 17 тыс. грн не помог: легендарный театр "Маски" из Одессы вновь оказался в языковом скандале

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 2,7 т.
Штраф в 17 тыс. грн не помог: легендарный театр "Маски" из Одессы вновь оказался в языковом скандале
Театр "Маски" из Одессы вновь оказался в центре языкового скандала

Одесская комедийная труппа "Маски" вновь нарушила законодательство о языке. В отношении театра составили протокол за повторное в течение года несоблюдение требований статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". На этот раз основанием стала жалоба на билет на спектакль, оформленный на русском языке.

Об этом сообщила представительница Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Анна Неруш в Facebook. По ее словам, в Секретариат Уполномоченного поступила жалоба, к которой была приложена копия билета на спектакль комедийной труппы "Маски". Более того, сам спектакль проходил на русском языке.

Штраф в 17 тыс. грн не помог: легендарный театр ''Маски'' из Одессы вновь оказался в языковом скандале

Само представление проходило на русском языке. Источник: facebook.com/maskitheater

В театре во время государственной проверки заявили, что присланная копия якобы не является билетом, а приглашением на спектакль, которое предлагается льготникам. Там также обратили внимание на то, что в документе не указан год, из-за чего, по их мнению, сложно установить фактические обстоятельства инцидента.

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Однако эти аргументы не стали основанием для прекращения проверки. Как отметила Неруш, документ соответствует определению понятия "билет", содержащемуся в законодательстве.

"Реквизиты документа, приложенного к жалобе, соответствуют определению понятия "билет", которое содержится в законодательстве. Статья 23 Закона о языке регламентирует использование украинского языка не только в билетах, но и в других информационных материалах о культурных мероприятиях. Было взято объяснение свидетеля, который указал, что приведенный билет был приобретен им в 2026 году", – пояснила она.

Штраф в 17 тыс. грн не помог: легендарный театр ''Маски'' из Одессы вновь оказался в языковом скандале

Как отметила Неруш, документ соответствует определению понятия "билет", содержащемуся в законодательстве. Источник: facebook.com/maskitheater

Для "Масок" это уже не первый случай, когда театр привлекают к ответственности за нарушение языковых норм. В марте 2026 года его руководителя уже наказывали за нарушение той же статьи Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тогда причиной стала русскоязычная афиша, а сумма штрафов достигла 17 тысяч гривен.

Позже, в июне, в ходе отдельной проверки в театре также выявили четыре нарушения. Речь шла о русском языке при обслуживании посетителей, продаже русскоязычных книг, публикациях в соцсетях и информационных вывесках. Часть недостатков тогда "Маски" устранили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 89-летняя Лариса Кадочникова после языкового скандала выучила украинский язык и взялась поучать других актеров.

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