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Чиновник весом 137 килограммов принял участие в "Взвешенные и счастливые" и рассказал тяжелую историю, как стал отцом-одиночкой

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
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Чиновник весом 137 килограммов принял участие в "Взвешенные и счастливые" и рассказал тяжелую историю, как стал отцом-одиночкой
Чиновник весом 137 килограммов принял участие в шоу "Взвешенные и счастливые". Источник: СТБ

Начальник отдела кадров Звенигородского городского совета Черкасской области Богдан Лазоренко стал участником 11-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые". Мужчина пришел на проект с весом 137 кг и планирует сбросить 57 кг, однако главная причина его решения похудеть – не цифра на весах, а 7-летний сын Даниил, которого он сам воспитывает уже 4,5 года.

Как сообщили на сайте СТБ, в свое время мужчина пытался сохранить брак, но из-за проблем бывшей жены с алкоголем ситуация только ухудшалась. В конце концов однажды, вернувшись из командировки, он застал ее в нетрезвом состоянии, а маленького сына – одного и напуганного.

Чиновник весом 137 килограммов принял участие в ''Взвешенные и счастливые'' и рассказал тяжелую историю, как стал отцом-одиночкой

Богдан Лазоренко стал участником 11-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые". Источник: СТБ

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После этого Богдан Лазоренко забрал Данила к себе, инициировал развод, а впоследствии через суд добился лишения бывшей жены родительских прав. С тех пор мужчина самостоятельно воспитывает ребенка.

Из-за постоянной ответственности за сына и морального напряжения Богдан Лазоренко начал заедать стресс и перестал контролировать свое питание. Днем он мог почти ничего не есть, а вечером – компенсировать это большим количеством жирной и жареной пищи.

Ожирение сильно сказалось на здоровье мужчины. Он начал жаловаться на одышку, боль в сердце и суставах, а также на проблемы со сном. Самостоятельно изменить пищевые привычки ему оказалось сложно.

Чиновник весом 137 килограммов принял участие в ''Взвешенные и счастливые'' и рассказал тяжелую историю, как стал отцом-одиночкой

Богдан Лазоренко с сыном. Источник: facebook.com/lazorenko.bogdan

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что за неприятность случилась со звездой шоу "Взвешенные и счастливые" Магдой, которая сбросила 65 кг, и почему ее бросил бойфренд с христианского сайта знакомств.

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