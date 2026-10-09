11-летняя дочь Панеттьери появилась на слушании по делу о наследстве актрисы: какое решение принял суд и почему Кличко выплатит долг экс-невесты

В четверг, 8 октября, дочь американской актрисы Хайден Панеттьери и ее бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко, впервые появилась на заседании суда округа Лос-Анджелес по делу об опеке над наследством матери. 11-летняя Кая-Евдокия, которая росла в тени, вместе со спортсменом присоединилась к слушанию по видеосвязи и некоторое время провела с включенной камерой, чтобы подтвердить свою личность и тот факт, что находится с отцом.

Видео дня

Как сообщает People, девочка чувствовала себя довольно спокойно и отвечала на вопросы судьи тихим голосом. Она сидела за столом, одетая в белую футболку и с зачесанными назад волосами.

По итогам заседания судья Стефани Санторо предоставила Кличко статус временного опекуна над наследством Каи до назначения постоянного распорядителя. Это решение было принято после того, как боксер в сентябре подал в суд ходатайство с соответствующей просьбой. Он опасался, что имуществом Хайден Панеттьери могут завладеть посторонние лица, поэтому настаивал на "немедленном" рассмотрении дела.

Кроме того, на днях Владимир Кличко сообщил, что получил информацию о том, что вещи актрисы продал человек, который не является членом его семьи. В ломбарде якобы оказались ценности знаменитости, в частности, ювелирные украшения. Учитывая это, боксер попросил полицию помочь с расследованием и возвратом имущества, подчеркнув, что речь идет о непосредственных финансовых интересах Каи.

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Однако на этом попытки спортсмена защитить наследство дочери не закончились. 1 октября Кличко подал новые документы, в которых отметил: ему известно о налоговой задолженности Хайден Панеттьери в размере 30 тысяч долларов (примерно 1 343 350 грн). Боксер подчеркнула, что погасит долг из собственных средств, ведь не хочет, чтобы из-за просрочки выплат на имущество актрисы наложили штрафы или начислили "ненужные проценты".

Кличко подчеркнул, что это нанесет прямой финансовый ущерб 11-летней Кае, которая унаследует состояние матери. Позже он будет требовать возмещения этих средств.

Главные истории дня

Напомним, что Хайден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года. Актрису нашли без сознания в собственном доме в Гринвилле ее скандальный бывший бойфренд и его брат. Они вызвали скорую помощь, но, к сожалению, медикам так и не удалось спасти знаменитость. Правоохранители начали расследование трагедии и выяснили, что Хейден Панеттьери умерла из-за токсического воздействия нескольких веществ, среди которых фентанил и алпразолам.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что лучшая подруга Хайден Панеттьери в слезах раскрыла ее последнее желание перед смертью.