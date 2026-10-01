Зинченко был вынесен приговор по делу об убийстве Фарион: что он заявил в суде

Шевченковский районный суд Львова приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Ирины Фарион. Его признали виновным в умышленном убийстве, связанном с исполнением потерпевшей общественного долга и мотивированном национальной нетерпимостью, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Зинченко своей вины не признавал, а его последняя адвокатка Диана Кара называла дело сфальсифицированным.

В'ячеслав Зінченко під час засідання суду Источник: Національна поліція України

У здания суда собрались сторонники Фарион и Зинченко

Перед оглашением приговора у Шевченковского районного суда Львова собрались люди с противоположными позициями. Одни держали украинские флаги и плакаты с требованиями пожизненного заключения для Зинченко.

Другие присутствующие выступали в его поддержку и скандировали: "Свободу Вячеславу Зинченко".

Перед зданием суда во Львове собрались люди с противоположными позициями в отношении подсудимого. Одни держали украинские флаги и плакаты с призывами назначить Зинченко пожизненное наказание, другие поддерживали его и скандировали: "Свободу Вячеславу Зинченко".

Какие доказательства рассматривал суд

Во время оглашения приговора судья привел доказательства, которые, по оценке суда, подтверждали причастность Зинченко к преступлению.

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В частности, суд обратил внимание на поиски адреса Фарион, оружия и боеприпасов, а также на активность обвиняемого в сети. Согласно материалам дела, через Telegram он получил номер телефона лингвистки, узнал ее адрес и искал график отключений электроэнергии на улице Масарика во Львове. Кроме того, Зинченко интересовался приобретением оружия и способами его переделки, а впоследствии купил переделанное оружие за 4 тыс. грн.

Засуджений В'ячеслав Зінченк... Источник: Прокуратура України Развернуть

Розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон Источник: Прокуратура України

Одним из доказательств стала и записка, которую Зинченко написал во время поездки на поезде во Львов накануне убийства. В ней он называл себя "санитаром этого общества" и писал о намерении осуществить задуманное.

По данным СБУ, подготовка к убийству длилась более четырех месяцев. По версии правоохранителей, Зинченко заранее приобрел на черном рынке оружие и боеприпасы, а после приезда во Львов снимал три квартиры подряд, менял одежду и маршруты и следил за передвижениями Фарион.

В спецслужбе также отметили, что после убийства контрразведка получила первоначальную оперативную информацию, которая помогла установить личность стрелка. В дальнейшем эти данные использовались совместно с Национальной полицией для его розыска и задержания. В ходе обысков у Зинченко изъяли смартфон с материалами, которые, по данным СБУ, подтверждали подготовку к преступлению.

Что просила прокуратура

В ходе судебных прений прокуроры настаивали на обвинительном приговоре для Зинченко и пожизненном лишении свободы за умышленное убийство. За незаконное обращение с огнестрельным оружием сторона обвинения просила назначить четыре года лишения свободы, а окончательное наказание определить по совокупности уголовных правонарушений.

Потерпевшая сторона также выступала за пожизненное лишение свободы.

Защита, со своей стороны, настаивала на невиновности Зинченко и просила его освободить. Его адвокат Диана Кара заявляла о фальсификации дела.

17 сентября судебные прения завершились, после чего коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Зинченко отказался от последнего слова. Как отметил во время оглашения приговора судья, обвиняемому неоднократно предлагали выступить в ходе прений, однако он каждый раз отказывался, поскольку не имел согласованной позиции с защитниками.

Как сообщал OBOZ.UA, нападение на Ирину Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный мужчина выстрелил в нее возле дома и скрылся. В тот же день лингвистка скончалась в больнице.

По данным Офиса генерального прокурора, нападавший подошел к Фарион примерно на два метра и выстрелил ей в голову. В прокуратуре отмечали, что преступление было связано с исполнением ею общественного долга и мотивировано национальной нетерпимостью.

25 июля 2024 года Зинченко был задержан в Днепре. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

После убийства Зинченко пытался скрываться в Днепре. Правоохранители установили его личность и задержали через несколько дней после преступления.

Сначала мужчине инкриминировали умышленное убийство. 26 декабря 2024 года правовую квалификацию изменили: ему предъявили обвинение в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга, совершенном по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием.

22 апреля 2026 года во время судебного заседания во Львове Зинченко пытался повеситься на своей футболке. Он заявлял, что не причастен к убийству Фарион.