Оружие, золото и почти €800 тысяч в крипте: в Испании расследуют дело против пророссийского блогера Шария. Подробности

Суд города Эль-Вендрель (Испания) расследует дело против пророссийского блогера Анатолия Шария о нарушении им налогового законодательства. Следователи Гражданской гвардии подозревают, что средства, которыми распоряжались он и его партнерша, поступали от разведывательных служб Кремля.

Об этом пишет elDiario.es. Шарий и его жена Ольга Бондаренко заявили изданию, что это – преследование, якобы замаскированное под судебный процесс.

"В отношении обоих ведется расследование по факту предполагаемого налогового правонарушения в Испании: суд города Эль-Вендрель в сотрудничестве с информационной группой Гражданской гвардии Таррагоны расследует их активы и деятельность, благодаря которой они были получены", – говорится в статье.

Подробности дела

В материалах дела, к которым получило доступ издание, содержится служебная записка этого подразделения полиции от 12 июня 2025 года, в которой отмечается, что "имеют место действия, которые, вероятно, содержат признаки уголовного правонарушения и могут быть квалифицированы как преступления против государственной казны, отмывание средств и подделка документов". К этим преступлениям позже добавилось еще и преступление сокрытия имущества.

Согласно данным расследования, супруги являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. Эксперты налоговой службы, участвовавшие в судебном расследовании, полагают, что налоговое мошенничество могло иметь место в 2018 году (на сумму 150 875,33 евро) и в 2022 году (когда сумма уклонения от уплаты налогов составит 387 645,68 евро).

Кроме того, в отношении 2019, 2020 и 2021 годов были получены доказательства наличия "дополнительных источников дохода" и связей обоих лиц с "экономическими активами за рубежом". Речь идет о счетах в Литве и Российской Федерации, P2P-платежи, инициированные ими самими из России и Люксембурга, криптовалюты, переводы, полученные от физических лиц из Казахстана, и платежи, полученные с онлайн-платформ, объяснили в Гражданской гвардии.

Следователи отмечают, что происхождение этих средств связано с деятельностью, которая содержит "признаки отмывания денег". Они считают, что средства могли поступить от "незаконной деятельности", и подчеркивают, что они могут быть связаны с "информацией, связывающей Анатолия Шария со скоординированной и оплачиваемой деятельностью против интересов Украины и в пользу разведывательных служб Российской Федерации".

"То есть эта разведывательная служба Гражданской гвардии, которая обычно не проводит расследований для суда первой инстанции по простым налоговым преступлениям, считает, что эти лица действительно могут быть шпионами на службе у Кремля", – отмечает elDiario.es.

Отдельно упоминается, как Шарий продал свой главный экономический актив – жилье в Таррагоне. После получения значительной суммы денег от этой продажи эти средства, вероятно, были полностью использованы для приобретения ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые "легко скрыть".

Следователи считают, что такое преобразование недвижимого имущества в драгоценности произошло после того, как Шарий узнал о возбуждении уголовного дела по факту налоговых преступлений, и поэтому он стремился "избежать возможной финансовой ответственности, затруднив обнаружение и возвращение активов".

За Анатолием Шарием и Ольгой... Источник: elDiario.es Развернуть

В ходе расследования велась слежка как за ютубером, так и за его партнершей. В июне в их нынешнем жилище был проведен обыск, в ходе которого у них изъяли телефоны и компьютерную технику.

Во время обыска правоохранители также обнаружили пистолет модели Glock 19; около 800 000 евро в криптовалюте; предметы искусства, часы, ювелирные изделия и предметы роскоши общей стоимостью 400 000 евро; 20 слитков золота стоимостью 150 000 евро; а также автомобиль Porsche Cayenne. Суд вынес решение об аресте ювелирных изделий, драгоценных металлов, произведений искусства и цифровых финансовых активов (криптовалют).

Теперь следственный суд №5 города Эль-Вендрель должен провести допрос Шария и Бондаренко как подозреваемых. По данным источников, первую назначенную дату пришлось перенести из-за технических проблем, поскольку допрос будет проходить в формате видеоконференции. Тем временем пара пытается убедить всех, что полученные ими доходы, включая средства на счетах в других странах (в частности, в Российской Федерации), происходят от создания контента на YouTube и пожертвований подписчиков.

По мнению следователей, сумма штрафов, которая может быть взыскана с супругов, составляет 10,7 миллиона евро.

Отмечается, что поводом для расследования послужил запрос о международном сотрудничестве, направленный украинскими властями. В этом деле задействованы не только Гражданская гвардия Испании, но и следственный судья, прокуратура провинции Таррагона и даже налоговая служба.

Как писал OBOZ.UA, Винницкий городской суд признал прокремлевского блогера Анатолия Шария виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Пресс-служба СБУ сообщила, что собрала доказательную базу, согласно которой с начала полномасштабной российской войны Шарий был вовлечен в реализацию информационных диверсий ФСБ против Украины. Он причастен к подготовке и распространению постановочных видео допросов россиянами украинских пленных.