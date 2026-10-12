Нанес удар ножом в шею: во Львовской области задержали подозреваемого в нападении на военнослужащего ТЦК

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 11 октября в Шептицком во время мероприятий по оповещению населения о мобилизации.

После нападения злоумышленник скрылся, а впоследствии во время задержания ранил полицейского. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел около 16:20 на улице Тарнавского. Во время проверки военно-учетных документов мужчина напал на 43-летнего военнослужащего ТЦК, который является участником боевых действий, и ударил его ножом в шею.

Оружие. Источник: Национальная полиция Украины.

После этого нападавший покинул место происшествия. Остальные участники группы оповещения оказали раненому домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого при силовой поддержке группы оперативного реагирования. Им оказался 47-летний местный житель.

Процесс задержания. Источник: Национальная полиция Украины.

Во время задержания мужчина активно сопротивлялся и применил пневматический пистолет. В результате телесные повреждения получил 40-летний оперативник полиции.

Место происшествия. Источник: Национальная полиция Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного или общественного долга, а также по ч. 2 ст. 345 УК Украины – угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Луцке около 30 гражданских лиц совершили нападение на сотрудников ТЦК и полиции после проверки документов на одном из блокпостов. В результате конфликта двое военнослужащих получили телесные повреждения, а служебный автомобиль ТЦК был существенно поврежден.

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