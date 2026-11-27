Основатель "Евы" и "Варуса" Шостак подыгрывает Фридману в попытке завладеть IDS, – Грищенко

Если в результате национализации активов IDS Ukraine грузинские акционеры потеряют свои доли, Украина может столкнуться с требованиями о компенсации. Выплаты по таким искам могут превысить сумму, которую государство получит от продажи активов группы, в которую входит производитель "Моршинской". Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и общественный деятель Алексей Грищенко.

Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства подсанкционных активов группы IDS Ukraine. Грищенко считает, что предложенная Минюстом модель странная и затронет доли грузинских инвесторов, не попавших под санкции. Он призвал министерство объяснить, оценивало ли оно возможные выплаты и как они соотносятся с ожидаемыми поступлениями от продажи активов, утверждая, что компенсировать стоимость акций придется по рыночной цене, а продавать актив – в соответствии с реалиями военного времени.

"И может ли этот счет оказаться больше того, что государство получит от продажи "Моршинской"?" – риторически спросил Грищенко.

В сюжете 5 канала адвокат юридического бюро "Приоритас" Никита Спасибухов заявил, что грузинская семья владеет 34% активов. По его оценке, если взыскание распространится на эту долю, "Украина должна будет компенсировать такие потери инвесторам". "Приоритас" победил в конкурсе АРМА на управление арестованными корпоративными правами группы.

Грищенко считает, что блокирование передачи активов новому управляющему выгодно подсанкционному российскому бизнесмену Михаилу Фридману. Среди тех, кто, по мнению ветерана, подыгрывает Фридману в Украине, он назвал Руслана Шостака, совладельца сетей EVA и VARUS. Грищенко предположил, что связанные с Фридманом структуры могут в будущем попытаться приобрести активы по заниженной цене, в частности при участии Шостака. Пост Грищенко в Facebook⁠

В подтверждение своей оценки ветеран привел хронологию конкурса и судебных запретов. Компания "Альянс Д", которую Грищенко связывает с Шостаком, участвовала в конкурсе АРМА, в котором победил "Приоритас". Позже мясокомбинат "Юбилейный", который ветеран также связывает с Шостаком, оспорил результаты конкурса и добился временного запрета на заключение договора. В ноябре Киевский окружной административный суд заблокировал подписание договора по заявлению другого участника спора – кипрского акционера группы International Distribution Systems Limited.

По словам Грищенко, из-за блокировки передачи активов бюджет теряет потенциальные поступления от управления. Если же после взыскания активов государство продаст их дешевле, чем ему придется выплатить по возможным искам инвесторов, разницу, по оценке ветерана, покроют налогоплательщики. "У покупателя будет скидка. У нас – счет", – написал он.