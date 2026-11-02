"Заслуживает привлечения к ответственности": в ОГП завершили служебное расследование по поводу побега Кравченко за границу

В Офисе генерального прокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего главы ведомства Руслана Кравченко. Его признали виновным в служебном проступке – использовании должностного положения в собственных интересах во время поездки за границу.

О результатах расследования сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский в комментарии корреспонденту "Суспільного". По его словам, Кравченко безосновательно использовал для выезда за границу приглашение на Генеральную ассамблею Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), адресованное заместителю генпрокурора Виктору Логачову.

Логачов отказался от приглашения, о чем международный департамент ОГП проинформировал ПАСЕ. Однако Кравченко все же воспользовался им для собственной поездки.

При этом приказ о командировке он оформил и подписал сам, хотя должен был поручить это департаменту международного сотрудничества Офиса генпрокурора.

Как рассказал Ковальский, 14 сентября во время посещения кабинета Кравченко там обнаружили гербовую печать ОГП и конверт. В нем были подписанный экс-чиновником приказ о командировке и его копия.

Служебное расследование также установило, что Кравченко нарушил ряд ведомственных нормативно-правовых актов. Как отметил Ковальский, за эти нарушения бывший генпрокурор заслуживает привлечения к дисциплинарной ответственности.

В то же время он не нанес Офису генпрокурора никакого материального ущерба. В частности, выяснилось, что во время поездки за границу Кравченко не пользовался служебными автомобилями ведомства.

Вопрос о возможном привлечении экс-чиновника к уголовной ответственности будут решать НАБУ и САП. Именно эти антикоррупционные органы расследуют дело о коррупции в ОГП, известное как операция "Карфаген".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 сентября Руслан Кравченко заявил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении. В тот же день экс-чиновник сообщил о своем выезде за границу в командировку. По его словам, он планировал проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в антикоррупционных органах.

Это происходило на фоне обысков в Офисе генпрокурора в рамках операции "Карфаген". Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать увольнение Кравченко и отстранил его от исполнения обязанностей. В то же время директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что так и не получил подозрения, о подписании которого сообщал генпрокурор. В ОГП также опровергли информацию о вручении подозрений представителям антикоррупционных органов, отметив, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу не сообщали о подозрении в установленном законом порядке.

15 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко, а тем же вечером Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. 17 сентября президент назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Антона Ковальского, который до этого возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.