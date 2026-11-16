Вместо Сил обороны – продажа на OLX: в Украине раскрыли схему ввоза авто под видом гуманитарной помощи. Фото

Двое жителей Харьковской области организовали продажу автомобилей, которые ввозили в Украину якобы для нужд Сил обороны. Вместо того чтобы передать транспорт военным, они выставляли его на продажу на OLX.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале. Незаконную схему разоблачили военнослужащие подразделений внутренней и собственной безопасности 4-го и 1-го пограничных отрядов Главного отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности "Восток".

Пограничники задержали одног... Источник: ГПСУ Развернуть

По данным пограничников, машины ввозили из стран Европейского Союза и оформляли как гуманитарную помощь. Для таможенного оформления использовали документы общественной организации, в которые вносили ложные сведения.

Во время задержания изъяли д... Источник: ГПСУ Развернуть

Фигурантов задержали после получения $3000 и $3600 за два автомобиля. Во время обысков в Харьковской области и Одессе правоохранители изъяли еще 19 транспортных средств.

Автомобили, которые фигурант... Источник: ГПСУ Развернуть

Автомобили, ввезенные в Укра... Источник: ГПСУ Развернуть

По оценке экспертизы, ущерб превышает 8,9 млн грн. Обоим мужчинам сообщили о подозрении. Сейчас следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Военнослужащие подразделений... Источник: ГПСУ Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники на пункте пропуска "Порубное" совместно с таможенниками остановили автомобиль, в котором жительница Украины пыталась вывезти в Румынию около 500 пачек сигарет. Женщина спрятала их в конструктивных особенностях багажного отделения и вещевом отсеке машины. Таможенники составили на нее соответствующий протокол.