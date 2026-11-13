За фигуранта дела "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли залог: что известно

За генерал-майора СБУ Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен. Сергея Дуку НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации, которая обеспечивала работу сети нелегальных кол-центров, наркобизнеса и других теневых направлений.

Об этом сообщило Общественное со ссылкой на пресс-службу ВАКС. Недавно, по состоянию на 11 ноября, за Дуку внесли часть залога в размере 50 миллионов гривен.

Адвокат Дуки подтвердил, что собирают деньги на залог

Недавно адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов подтвердил информацию, что в Службе безопасности собирают деньги на залог для его клиента. Впрочем, он отметил, что это добровольное дело и фиксированного "прайса" пожертвования нет.

"В целом – это действительно правда. Я немного знаю об этой ситуации. Действительно, все понимали, что залог будет. Действительно, в центральном аппарате Службы безопасности объединились, чтобы помочь, если будет залог. Это абсолютно добровольное дело. Неожиданно для сотрудников центрального аппарата начали поступать звонки из региональных подразделений, и сотрудники сказали: "Мы тоже хотим принять участие и поддерживаем нашего генерала", – сказал Сухов.

Что предшествовало

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к сотруднику СБУ и столкнулись с вооруженным противостоянием. Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал применением оружия и препятствовал проведению обыска. Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Позже стало известно, что сотрудники НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку.

В НАБУ сообщили, что совместно с САП разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали работу мошеннических кол-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

По данным следствия, незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных чиновников СБУ, Национальной полиции и ГПСУ, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду.

Во время обыска первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал Сергей Дука угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пистолетом и уничтожал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались эвакуировать чиновника, что могло привести к вооруженному столкновению между правоохранителями.

Да, когда один из спецназовцев НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные направили на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В то же время в окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам Дука вышел к окну второго этажа с пистолетом в руках.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Сергею Дуке. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.