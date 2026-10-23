Из Германии экстрадировали пограничника: подозревают в убийстве мужчины в Одесской области. Фото

В Украину экстрадировали военнослужащего Государственной пограничной службы, которого подозревают в умышленном убийстве мужчины в Одесской области. По данным следствия, в июле 2024 года пограничник застрелил задержанного, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.

После этого подозреваемый сам незаконно выехал из Украины и скрывался в Германии. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как произошла стрельба в Одесской области

По данным следствия, 14 июля 2024 года в Одесской области пограничники остановили такси, в котором находились четверо военнослужащих. Они покинули учебную часть и направлялись к границе с Молдовой, которую планировали незаконно пересечь пешком.

Автомобиль остановили примерно в 15 км от границы. Двое пассажиров попытались сбежать. Одного из них задержали, а за вторым продолжили преследование.

Задержанный остался под наблюдением пограничника, которому коллега передал свой табельный пистолет. По версии следствия, военнослужащий выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял угрозы жизни или здоровью других людей.

От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Из Германии экстрадировали пограничника. Источник: https://gp.gov.ua

После убийства пограничник уехал в Германию

Через несколько дней после инцидента военнослужащий незаконно пересек государственную границу Украины и уехал в Германию.

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Квалификация правонарушений – ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

После объявления подозреваемого в международный розыск его экстрадировали в Украину.

Подозреваемого взяли под стражу

19 октября 2026 года мужчину передали украинской стороне на границе с Польшей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкции статей, по которым военнослужащему сообщили о подозрении, предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Из Германии экстрадировали пограничника. Источник: https://gp.gov.ua

Как сообщал OBOZ.UA, из Румынии в Украину экстрадировали подозреваемого, который требовал у потерпевшего 1 млн долларов США, угрожая насилием ему и членам его семьи. Мужчина фигурировал в сюжете журналиста Михаила Ткача "Батальон Монако" как один из украинцев, которые в период полномасштабного вторжения РФ в Украину развлекаются в Куршевеле.