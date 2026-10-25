Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото

В Закарпатской области во время проверки грузового поезда, следовавшего в Словакию, пограничники обнаружили 4000 пачек сигарет без акцизных марок Украины. Груз проверяли в пункте пропуска "Павлово".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале. К осмотру привлекли пограничников Чопского отряда и оперативных сотрудников.

Поезд сообщением "Ужгород – Матьовце" перевозил 45 вагонов железорудных окатышей. Сигареты, скрытые от контроля, нашли во время проверки одного из вагонов.

Пограничники обнаружили 4000... Источник: ГПСУ Развернуть

В поезде, следовавшем в Слов... Источник: ГПСУ Развернуть

Осмотр поезда продолжается. Пограничники устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Сигареты перевозили в вагона... Источник: ГПСУ Развернуть

Сигареты спрятали в грузе же... Источник: ГПСУ Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области пограничники остановили грузовик, в прицепе которого среди палет с молоком спрятались десять мужчин. Они пытались незаконно попасть в Молдову, заплатив за переправку от $3 тыс. до $15 тыс. каждый.

Также OBOZ.UA писал, что на Буковине пограничники обнаружили 1400 упаковок иностранных витаминов, спрятанных в полу автомобиля. Товар пытались незаконно ввезти через пункт пропуска "Порубне", а его предварительную стоимость оценили в 1,4 млн грн.