Изъяли более 8 т товара: в Сумской области пограничники разоблачили незаконный табачный бизнес. Фото

В Сумской области пограничники выявили незаконное табачное производство, организованное 35-летней жительницей Прилукского района Черниговской области. Во время обысков правоохранители изъяли более 8 тонн табака и оборудование для его переработки. Женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

О выявлении подпольного бизнеса сообщила Государственная пограничная служба Украины. Оперативники 5-го пограничного отряда работали совместно со следователями полиции. По данным ГПСУ, фигурантка организовала производство с полным циклом переработки и сбыта табачной продукции.

Как работало производство

По информации пограничников, женщина самостоятельно выращивала табачное сырье, после чего перерабатывала его и хранила готовую продукцию. Товар она продавала оптовыми партиями, отправляя заказы почтой.

Таким образом, подпольное предприятие охватывало все основные этапы производства – от выращивания растений до реализации готовой продукции покупателям.

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Что грозит фигурантке

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 8 тонн табака, а также оборудование, которое использовали для его переработки.

Женщине сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров, а также в отмывании денег, полученных преступным путем. По этим подозрениям ей грозит уголовная ответственность.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности.

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Подпольная фабрика на 8 тонн товара. Источник: t.me/DPSUkr

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине появится новый вид акциза на табак и алкоголь. Кабмин также принял важное решение.