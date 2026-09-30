Выполняли задания ФСБ в шести областях: в Украине разоблачили агентурную пару из Донецкой области. Фото

В Украине к пожизненному заключению приговорили двух жителей Донецкой области, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Супруги по заказу ФСБ собирали данные об объектах ПВО и критической инфраструктуре в шести областях.

Полученную информацию враг использовал для подготовки ракетных ударов. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Детали дела

Донецкая областная прокуратура доказала в суде причастность двух жителей региона к сотрудничеству с российскими спецслужбами. 29-летнего мужчину и его 36-летнюю сожительницу признали виновными в государственной измене, а женщину дополнительно осудили за легализацию имущества, полученного преступным путем.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года житель Краматорска, ранее трижды судимый за имущественные преступления, вышел на связь с представителем российской спецслужбы через Telegram.

За вознаграждение в 200 долларов он передал ему данные о последствиях ракетно-бомбового удара по объектам инфраструктуры.

"В апреле 2024 года он согласился постоянно выполнять задания ФСБ РФ за деньги. Находясь в СИЗО по делу о краже наушников, мужчина привлек к сотрудничеству свою сожительницу и проинструктировал ее. После его освобождения из-под стражи они вместе выполняли задания куратора в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Сумской областях", – говорится в сообщении.

По заданию куратора сообщники покупали телефоны и использовали их в качестве камер наблюдения. Устройства устанавливали в арендованных квартирах у окон с видом на важные для россиян объекты, подключали к аккумуляторам и настраивали на непрерывную передачу данных.

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На телефонах также был активирован удаленный доступ для слежения в режиме реального времени. По некоторым переданным координатам, в частности касающимся территории Киевской ГЭС, впоследствии были нанесены ракетные удары.

Подобным образом агенты обустроили тайник с подготовленным оборудованием на одной из трасс в Краматорском районе. Оттуда они фиксировали на фото и видео объекты ПВО, гидроэлектростанции и предприятия, после чего передавали собранные материалы российскому куратору.

"Всего задокументировано 27 эпизодов преступной деятельности. За помощь государству-агрессору осужденные получили более 1,2 млн грн. Часть этих средств женщина потратила, в частности, на покупку дома в Донецкой области", – отмечается в сообщении.

Суд признал фигурантов виновными в государственной измене, совершенной группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) и в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209).

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала российского агента, причастного к корректировке вражеских ударов по Славянску. Известно, что предатель занимал должность инженера местной теплосети. Мужчине грозит пожизненное заключение.