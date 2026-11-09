"Все понимали, что залог будет": адвокат арестованного генерала Дуки подтвердил, что в СБУ собирают деньги на его залог

Адвокат генерала СБУ Сергея Дуки подтвердил, что в Службе безопасности собирают деньги на залог для его клиента. Однако он отметил, что фиксированной суммы "добровольного пожертвования" нет.

Об этом адвокат Юрий Сухов сообщил в эфире "Бутусов плюс". Сергея Дуку отправили под стражу в рамках операции "Карфаген" и определили ему сумму залога 65 миллионов гривен.

Что известно

Адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов подтвердил информацию, что в Службе безопасности собирают деньги на залог для его клиента. Впрочем, он отметил, что это добровольное дело и фиксированного "прайса" пожертвования нет.

"В целом – это действительно правда. Я немного знаю об этой ситуации. Действительно, все понимали, что залог будет. Действительно, в центральном аппарате Службы безопасности объединились, чтобы помогать, если будет залог. Это абсолютно добровольное дело. Неожиданно для сотрудников центрального аппарата начали поступать звонки из региональных подразделений, и сотрудники сказали: "Мы тоже хотим принять участие и поддерживаем нашего генерала", – сказал Сухов.

Ведущая Ирина Ромалийская спросила, откуда у сотрудников СБУ по 50 000 или 150 000 тысяч гривен – ведь именно столько, по информации медиа, собирают на залог для Дуки, сумма которого составляет 65 миллионов гривен. Адвокат ответил, что не знает, какие зарплаты у сотрудников СБУ, однако заявил, что "в НАБУ заработная плата от 100 000 в месяц и выше". Поэтому 50 000, по его мнению, он считает "приемлемой" суммой. Однако подчеркнул, что никаких обязательств нет.

"Но принципиально, что нет никакой команды, нет никаких обязательств. Это однозначно", – добавил он.

На вопрос ведущей, какую сумму уже удалось собрать, адвокат Дуки ответил, что не знает. Он отметил, что такая информация есть только в государственной казначейской службе, которая не работает по выходным.

"И еще неизвестно, пропустили ли эти деньги банки. Потому что здесь есть еще очень серьезные вопросы", – подытожил Сухов.

Что предшествовало

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к сотруднику СБУ и столкнулись с вооруженным противостоянием. Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал применением оружия и препятствовал проведению обыска. Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Позже стало известно, что сотрудники НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку.

В НАБУ сообщили, что совместно с САП разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

По данным следствия, незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ГБР, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду.

Во время обыска первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал Сергей Дука угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пистолетом и уничтожал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались эвакуировать должностное лицо, что могло привести к вооруженному столкновению между правоохранителями.

Так, когда один из спецназовцев НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В то же время в окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам Дука вышел к окну второго этажа с пистолетом в руках.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Сергею Дуке. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.