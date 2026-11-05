Воевали против ВСУ на стороне России: в Украине наказали четырех предателей из Донбасса и Харькова

В Украине до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества осуждены четверо мужчин, воевавших в составе российских оккупационных войск против Сил обороны. Украинские защитники взяли их в плен во время боев на Александровском и Краматорском направлениях, в Харьковской области и приграничье Сумской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Приговоры вынесли на основании доказательной базы военной контрразведки и следователей СБУ.

Один из осужденных – житель временно оккупированной Луганщины – сначала служил разведчиком-снайпером в составе 2-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "народной милиции ЛНР". Он участвовал в захвате Рубежного весной 2022 года, где получил ранение, а позднее был уволен по состоянию здоровья.

Однако мужчина вернулся на военную службу уже по контракту с Минобороны РФ. Он стал оператором гаубичного дивизиона 85-й отдельной мотострелковой бригады российской армии. В апреле 2026 года его взяли в плен возле поселка Липовка Бахмутского района.

Второй осужденный также родом из Луганской области. По данным СБУ, еще с 2014 года он воевал против украинских сил в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения мужчина присоединился к 90-й танковой дивизии РФ, которая участвовала в боях на Донетчине.

Позже оккупанты перебросили его через Белгородскую область на приграничье Сумщины. Там он командовал штурмовой группой, которая атаковала позиции украинских военных возле Грабовского. Летом 2026 года во время боевого столкновения мужчина попал в плен.

Еще один фигурант – бывший житель Харькова. После начала полномасштабной войны он уехал с семьей в Россию, а оттуда – во временно оккупированный Крым. В апреле 2025 года мужчина вступил в российские вооруженные формирования и после непродолжительного обучения стал водителем-механиком 82-го мотострелкового полка армии РФ.

В Харьковской области он переправился через реку Волчья и занял огневую позицию для закрепления оккупантов на местности. В июне 2025 года украинские военные нанесли удар по вражескому окопу ударными дронами и взяли раненого боевика в плен.

Четвертый осужденный занимался обустройством инженерно-фортификационных сооружений для российских войск. Сначала он служил в 111-м стрелковом полку так называемой "народной милиции ДНР", в который вступил за три дня до начала полномасштабного вторжения России. Позже перешел в 91-й отдельный стрелковый полк российской армии.

В мае 2026 года возле Поддубного Волновахского района Донецкой области он попал в плен. Его задержали во время совместной операции военной контрразведки СБУ и бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По материалам Службы безопасности Украины суд признал всех четырех мужчин виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины, ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена), а также ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Каждому из них назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили следователи СБУ в Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляли областные прокуратуры Харьковщины, Сумщины и Донетчины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные ударом FPV-дрона ликвидировали на Херсонщине командира 8-го артиллерийского полка армии РФ Александра Исаева. До перехода на сторону России он служил в Вооруженных силах Украины.