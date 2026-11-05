Водителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности дела

Водителя автомобиля скорой помощи Виктора Ена, который привез медика Валентину Молодую на место событий в Петропавловской Борщаговке, взяли под стражу без права внесения залога. Сам мужчина отрицает свою причастность к противоправным действиям и настаивает, что является свидетелем по делу.

Соответствующее решение суд принял 5 ноября. Об этом сообщает корреспондентка "Суспільного" из зала суда.

После заседания Ен также пообщался с журналистами "Радіо Свобода". Во время судебного заседания стало известно, что 2 ноября Ен приехал на улицу Солнечную в Петропавловской Борщаговке и представился водителем скорой помощи. Именно туда прибыла Валентина Молодая, оказавшаяся в центре скандала из-за распространения информации о якобы незаконном удержании и пытках военнослужащих.

Ен заявил, что не считает себя соучастником событий, а позиционирует себя как свидетеля. После судебного заседания он добавил, что не знал о расположении военного объекта в Петропавловской Борщаговке.

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