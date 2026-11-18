От дел о руководстве НАБУ до деталей "Карфагена": о чем говорил Дука на ВСК

Генерал СБУ Сергей Дука 18 ноября выступил на заседании парламентской ВСК, где рассказал о расследованиях в отношении руководства НАБУ и САП, возможном политическом вмешательстве в уголовные дела и новых обстоятельствах операции "Карфаген".

О главных заявлениях Дуки пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Приказ остановить дела

Дела против главы НАБУ. По словам генерала СБУ, его подразделение сопровождало материалы о возможном фиктивном установлении отцовства директором НАБУ Семеном Кривоносом, чтобы избежать ответственности за подкуп избирателей, а также земельного дела в Обухове.

Указание Малюка. Дука утверждает, что осенью 2025 года тогдашний глава СБУ Василий Малюк приказал остановить активные действия по делам, касающимся детективов НАБУ и директора Бюро. По его словам, материалы для объявления подозрения были подготовлены в конце 2025 года, однако решение откладывали. Тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко, как утверждает Дука, объяснял это отсутствием политического решения.

Окружение руководителя САП. Генерал также заявил, что СБУ документировала возможные коррупционные договоренности по делу мэра Самбора. По его словам, в эпизоде с передачей 10 тысяч долларов фигурировало адвокатское бюро, где работает жена руководителя САП Александра Клименко.

Изъятие материалов СБУ. Отдельно Дука рассказал о якобы изъятии детективами НАБУ аналитической справки о руководстве НАБУ и САП во время обыска в кабинете Марии Вдовиченко. Он предположил, что это могло создать риск утечки информации фигурантам уголовных производств.

"Карфаген" и обыски

Комментируя операцию "Карфаген", Дука заявил, что детективы НАБУ до сих пор ни разу его не допросили, несмотря на информационную кампанию и сообщение о подозрении.

Сотрудничество с Андреем Осиповым генерал объяснил оперативными задачами, связанными с ФСБ и криминальными группировками. Причастность к прикрытию наркобизнеса Буркина он отрицал и напомнил о санкциях, инициированных его подразделением в 2023 году.

Дука также подтвердил, что уничтожил два смартфона. По его словам, это было необходимо для защиты агентурных контактов и государственной тайны. Также он рассказал о проникновении детективов в дом, где находилась охрана подразделения "Альфа".

Генерал поставил под сомнение роль детектива НАБУ Магамедрасулова в расследовании дела "Мидас" и заявил о якобы попытках его медийной "героизации".

Он также отверг обвинения в незаконном доступе к реестрам, использовании позывного "Аким" и распространении приписываемой ему переписки.

Заявления о политическом давлении

Дука заявил, что руководство НАБУ и САП использует уголовные производства и информационные кампании как инструменты влияния на власть. В то же время он опроверг наличие институционального конфликта между СБУ и антикоррупционными органами.

Отдельно генерал назвал распространение информации о возможном подозрении руководителю Офиса президента Кириллу Буданову попыткой политического давления.

Он также обвинил антикоррупционные органы и ряд СМИ в создании давления на президента Владимира Зеленского, дестабилизации ситуации и ослаблении переговорных позиций Украины.

Кроме того, Дука поднял вопрос о контактах осужденного за государственную измену бывшего народного депутата Федора Христенко с руководством САП. По его словам, часть соответствующих материалов засекречена.

Генерал также заявил, что за год ни один сотрудник НАБУ не прошел проверку на полиграфе по новой процедуре, поскольку Бюро не согласовало методологию с СБУ. ТСК поручила проверить соблюдение законодательства.

Напомним, Сергей Дука фигурирует в деле "Карфаген", в рамках которого НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в частности сеть мошеннических кол-центров и наркокартель.

6 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 65 млн гривен. На прошлой неделе за Дуку внесли залог, и он вышел из СИЗО.

Также известно, что следующее заседание ВСК назначили на 23 ноября. Для обсуждения обстоятельств резонансного расследования на него пригласили руководителей антикоррупционных органов и бывших высокопоставленных чиновников правоохранительной системы.