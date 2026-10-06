Убил 13 гражданских: командующему Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении за ракетный удар по Киеву. Фото

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении командующему Черноморским флотом РФ Сергею Пинчуку. По данным следствия, в 2024 году он отдал боевой приказ нанести удар ракетами "Калибр" по многоэтажному дому в Киеве.

В результате атаки тогда погибли 13 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и ОГП.

"Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского адмирала Сергея Пинчука — командующего Черноморским флотом РФ, совершившего военное преступление против гражданского населения Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заочно объяви... Источник: t.me/SBUkr/18758 Развернуть

Атака, организованная Пинчуком, унесла жизни 13 человек

По данным следствия, 8 июля 2024 года Сергей Пинчук организовал ракетный удар по многоквартирному дому в Киеве, нанеся удар крылатыми ракетами 3М-14 "Калибр".

В результате попадания был разрушен один из подъездов жилого дома. Погибли 13 человек, в том числе пятеро детей (брат и сестра 8 и 10 лет, брат и сестра 8 и 14 лет и 17-летняя девушка).

"Согласно материалам дела, обстрел гражданского объекта произошел на основании боевого приказа, подписанного Пинчуком", — отмечается в сообщении.

Ракетный удар по Киеву летом 2024 года. Источник: КГГА

Для атаки на столицу российские оккупанты выпустили 10 ракет с фрегата "Адмирал Макаров" и подводной лодки Б-261 "Великий Новгород", которые находились в акватории Черного моря.

Пинчук организовал ракетный... Источник: t.me/pgo_gov_ua Развернуть

Следствие подчеркнуло, что такие действия российского адмирала являются грубым нарушением статьи 147 Четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает защиту гражданского населения во время войны.

Сотрудники СБУ заочно объявили Сергею Пинчуку о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, что сопровождалось умышленным убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его и сообщников к ответственности за военные преступления против нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона собрала доказательства против генерал-майора Александра Новикова, возглавляющего управление строительства и развития систем БПЛА Генштаба Вооруженных сил РФ. По данным киберэкспертов и следователей СБУ, чиновник был причастен к организации массированных атак на энергетические объекты и газотранспортную систему Украины.

Как писал OBOZ.UA, СБУ сообщила о предъявлении подозрения восьми представителям высшего военного командования РФ, причастным к ракетному удару по Сумам в 2025 году. Речь идет об атаке, совершенной в Вербное воскресенье, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.