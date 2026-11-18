ВАСК избрал Осипову меру пресечения по делу "Карфаген": что известно

Судейский молоток во время о...

18 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАСК) избрал меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Андрею Осипову – содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Прокурор обосновал это рисками побега, влияния на свидетелей, уничтожения доказательств и совершения других преступлений.

Сам Осипов заявил, что поддерживает позицию адвокатов и будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщило Радио Свобода.

Что известно

Отмечается, что прокурор обосновал такую меру пресечения рисками побега, влияния на свидетелей, уничтожения доказательств и совершения других преступлений из-за широкого круга связей Осипова. При этом адвокаты просили отказать в ходатайстве или определить небольшой залог.

На заседании суда Осипов заявил, что поддерживает позицию адвокатов и готов нести ответственность, если его вина будет доказана.

Он также добавил, что не отказывается от сотрудничества со следствием, но не хочет давать показания публично.

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Что предшествовало

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в рамках операции "Карфаген", в которую, по данным следствия, входили Егор Буркин ("Мексиканец"), Андрей Осипов ("Криминал"), Сергей Дука ("Аким"), Владимир Ценов ("Прайс") и Александр Демьянчук ("Консультант"), а журналисты также установили личность вероятного исполнителя нападений Виталия Рыбалко ("Боксер"). В рамках схемы организаторы, по версии следствия, обеспечивали работу сети нелегальных кол-центров, наркобизнеса и других теневых направлений, а с помощью связей в правоохранительных органах получали "крышу", срывали расследования и избегали ответственности.

По данным НАБУ и САП, преступная организация могла состоять как минимум из 12 человек. Ее структура предусматривала распределение обязанностей между организаторами незаконного бизнеса и представителями правоохранительных органов, которые, по версии следствия, обеспечивали его защиту.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Сергею Дуке. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Позже за генерал-майора СБУ Сергея Дуку внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен.

А 13 ноября генерал-майора СБУ Сергея Дуку выпустили из СИЗО.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что двух сотрудников полиции, которые являются фигурантами дела НАБУ "Карфаген", планируют уволить в ближайшее время. Сейчас их отстранили от исполнения служебных обязанностей.