В Украину экстрадировали из Молдовы офицера, которого подозревают в издевательствах над военными: что известно о деле

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера, которого подозревают в пытках подчиненных военнослужащих. По данным следствия, командир взвода неоднократно применял физическое насилие к бойцам, а одного из них приказал привязать к деревянной конструкции в виде креста.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Военнослужащий находился в международном розыске после побега за границу, а его передачу украинской стороне осуществили через пункт пропуска "Могилев-Подольский – Отач".

Что известно об издевательствах офицера над военным

По материалам следствия, старший лейтенант командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей Тернопольской области. Он применял насилие к подчиненным во время выполнения задач по обустройству фортификационных сооружений в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера. Источник: Государственное бюро расследований

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера. Источник: Государственное бюро расследований

В целом сотрудники ГБР задокументировали три эпизода пыток военнослужащих. В частности, в Днепропетровской области офицер бил двух бойцов руками и ногами за действия, которые сам расценивал как нарушение дисциплины.

Еще один случай произошел возле Авдеевки. По данным правоохранителей, командир нанес подчиненному многочисленные удары ногами по ребрам, а затем приказал привязать его за руки к деревянному кресту. Таким образом подозреваемый якобы хотел символически воссоздать распятие накануне католической Пасхи.

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера. Источник: Государственное бюро расследований

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера. Источник: Государственное бюро расследований

Кроме того, офицер запугивал военнослужащих, угрожал им последствиями за неповиновение и ссылался на влиятельные связи своего отца.

После того как правоохранители начали устанавливать обстоятельства издевательств над бойцами, фигурант покинул Украину. Он незаконно пересек государственную границу и добрался до Молдовы, где впоследствии обратился за статусом беженца.

Сотрудники ГБР установили местонахождение подозреваемого, объявили его в международный розыск и подготовили документы, необходимые для экстрадиции.

Какое наказание грозит офицеру

Еще в 2024 году военнослужащему заочно сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении человека свободы, сопровождавшемся причинением физических страданий (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Отдельно правоохранители расследуют факт дезертирства офицера во время его побега за границу.

После экстрадиции суд применил к подозреваемому ранее избранную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За инкриминируемые преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители проверяют информацию о других возможных случаях насилия над подчиненными военнослужащими.

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера. Источник: Государственное бюро расследований

Из Молдовы в Украину экстрадировали офицера. Источник: Государственное бюро расследований

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2026 года сотрудники ГБР задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть и, по данным следствия, сотрудничал с ФСБ России. Подозреваемый передавал врагу информацию о позициях украинских военных.