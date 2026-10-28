В Украине разоблачили масштабную схему незаконного сбыта военных БПЛА: проведено почти сотню обысков. Фото

В Украине раскрыли масштабную схему незаконного приобретения и сбыта военных беспилотников, которые военнослужащие безосновательно списывали с учета воинских частей как утраченные или уничтоженные. После ремонта, смены маркировки и перепрограммирования технику продавали под видом новой.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. В раскрытии схемы участвовали подразделения внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины и следователи территориального управления Государственного бюро расследований. Операцию провели при содействии командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Полицейские и пограничники п... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Как работала схема

По данным следствия, участники преступной группы искали среди военнослужащих тех, кто соглашался за деньги незаконно снимать беспилотники с учета воинских частей. Эта техника находилась на балансе подразделений и предназначалась для выполнения боевых задач.

Поставщики и покупатели заранее согласовывали тип и количество БПЛА, их стоимость и способ передачи. Технику передавали лично или отправляли по почте, а покупатели гарантировали ее получение и оплату.

Полученные беспилотники ремонтировали в специально оборудованных мастерских и технически переоснащали. В частности, участники схемы меняли серийные номера и гравировку на корпусах, подделывали QR-коды и перепрограммировали оригинальное программное обеспечение. Изменения вносили также в серийные номера, сохраненные в памяти контроллеров.

Техника, которую, по данным... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Правоохранители изъяли более... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Беспилотники, изъятые во время спецоперации. Источник: Национальная полиция Украины

Покупателей искали среди военнослужащих, воинских частей, закупавших беспилотники, оптовых поставщиков и посредников. Для этого фигуранты размещали объявления на маркетплейсах и вели собственный канал в мессенджере. Заказы передавали лично или отправляли через логистические компании.

Незаконный оборот беспилотников охватывал разные регионы Украины. Участники группы систематически искали поставщиков и покупателей, получали, перевозили и хранили технику, переоборудовали ее и готовили к продаже.

Чтобы скрыть незаконное происхождение имущества и легализовать полученные средства, фигуранты создали ряд юридических лиц. Через них поступление беспилотников оформляли как законные закупки, а последующие поставки – как легальные операции. Кроме того, участники схемы наладили коммерческую деятельность и взаимодействовали с банками по вопросам финансового мониторинга и проведения платежей.

Правоохранители изъяли милли... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Деньги, изъятые во время обы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Среди изъятого – наличные в... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Что изъяли во время обысков

В рамках двух этапов спецоперации правоохранители провели почти 100 обысков в восьми регионах Украины. Во время следственных действий изъяли:

более 600 дронов и БПЛА разных моделей – в полной или частичной комплектации, а также запчасти к ним;

– в полной или частичной комплектации, а также запчасти к ним; около 13 млн грн, 400 тыс. долларов и 10 тыс. евро;

элитные автомобили и зарядные станции;

банковские слитки золота и серебра;

другие вещественные доказательства.

В чем подозревают задержанных

Шестнадцати фигурантам дела, среди которых есть военнослужащие, сообщили о подозрении. Им инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, – похищение, присвоение или вымогательство военнослужащим военной или специальной техники и другого военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.

Кроме того, задержанным инкриминируют легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Правоохранители задержали 16 фигурантов дела. Источник: Национальная полиция Украины

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме, в частности среди военнослужащих.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве задержали двух адвокатов, которых подозревают в вымогательстве $150 тыс. у руководителя компании по производству беспилотных систем для украинской армии. По данным следствия, они обещали предпринимателю добиться закрытия уголовного производства, которого на самом деле не существовало, а в случае отказа платить угрожали обысками и другими процессуальными действиями.

Кроме того, правоохранители установили, что ранее адвокаты обманом получили от предпринимателя еще 55 тыс. евро. За эти деньги они якобы обещали помочь продлить бронирование работников компании, которая имеет статус критически важного предприятия.