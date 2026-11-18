Ударил "Калибрами" по многоэтажке в Киеве: вице-адмиралу РФ сообщили о подозрении. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому вице-адмиралу Аркадию Романову, который, по данным следствия, спланировал и организовал ракетный удар по жилой многоэтажке в Киеве 8 июля 2024 года. Тогда в результате попадания российской ракеты "Калибр" было разрушено часть дома, погибли 13 его жителей, среди них пятеро детей.

Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора. По материалам расследования, Романов, занимавший должность начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморским флотом РФ, обеспечил исполнение приказа о запуске десяти крылатых ракет по гражданским объектам в столице.

Что известно о подозреваемом

Речь идет о 57-летнем вице-адмирале Аркадии Романове – начальнике штаба и первом заместителе командующего Черноморским флотом России.

Начальник штаба и первый зам... Источник: Прокуратура Украины Развернуть

По данным следствия, именно он спланировал и организовал исполнение преступного приказа о нанесении огневого поражения по гражданскому объекту в Киеве. Следователи установили, что российский военный осознавал гражданский характер здания, которое находится под защитой международного гуманитарного права, однако направил крылатые ракеты "Калибр" на многоэтажку в Киеве.

Решение об обстреле столичной многоэтажки принял командующий Черноморским флотом РФ адмирал Сергей Пинчук. А его подчиненный Романов организовал исполнение соответствующего приказа.

Ранее, в октябре 2026 года, СБУ заочно сообщила о подозрении Пинчуку.

Как Россия атаковала жилой дом

Ракетный удар произошел 8 июля 2024 года. По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты запустили десять крылатых ракет "Калибр" ис фрегата "Адмирал Макаров" и подводной лодки "Великий Новгород", находившихся в акватории Черного моря.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом на улице Сальского в Шевченковском районе Киева. В результате удара был полностью разрушен четвертый подъезд здания, а также повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.

Погибли 13 жителей дома, в том числе пятеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В результате попадания росси... Источник: Прокуратура Украины Развернуть

В чем обвиняют российского вице-адмирала

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Аркадию Романову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

В спецслужбе отметили, что действия российского военного грубо нарушают положения статьи 147 Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Следователи СБУ заочно сообщ... Источник: СБУ Развернуть

Поскольку подозреваемый находится на территории России, украинские правоохранители продолжают комплекс мер для привлечения его и других причастных к ответственности за преступления против Украины.

Досудебное расследование проводят сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении командующему Черноморским флотом РФ Сергею Пинчуку. По данным следствия, в 2024 году он отдал боевой приказ нанести удар ракетами "Калибр" по многоэтажке в Киеве.