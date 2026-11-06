В ЦПК раскрыли подробности о сотруднике СБУ Ковальчуке, к которому приходили с обысками НАБУ и САП: детали дела

Александр Ковальчук, занимающий руководящую должность в Департаменте защиты национальной государственности СБУ, фигурирует в материалах дела о вымогательстве $1 млн у гражданина РФ. По данным НАБУ и САП, он контактировал с посредником Андреем Осиповым, в частности по поводу возвращения телефонов россиянину и проведения формального допроса.

Подробности сообщили в Центре противодействия коррупции. Там рассказали, что известно о роли Ковальчука и его связях с другими представителями СБУ.

Что известно

По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), Александр Ковальчук контактировал с посредником СБУ Андреем Осиповым, которого подозревают в вымогательстве $1 млн у гражданина РФ Кузнецова за гарантию того, что его не экстрадируют в Россию.

Александр Ковальчук. Источник: Facebook/ЦПК

Как отмечают НАБУ и САП, Осипов обсуждал с Ковальчуком возможность вернуть Кузнецову телефоны без его личного присутствия в органе досудебного расследования и провести фактический допрос.

Ниже приведен фрагмент их разговора:

Осипов: "Саня, привет. Слышишь? Скажи мне, пожалуйста, еще раз по-быстрому. По Саше (Ред. – Кузнецову), ты понял... Там ему нужно прийти просто формально, типа его допросят, забрать свои телефоны, да, или как?"

Сотрудник СБУ: "Ну, надо его допросить... (формально) Просто когда он будет идти, меня предупреди".

Осипов: "Да, чтобы я проконтролировал эту историю и все".

Сотрудник СБУ: "Чтобы я проконтролировал эту историю и все. Ты заедь ко мне, нам с тобой надо пару вопросов".

В то же время материалы НАБУ и САП свидетельствуют о возможных контактах Осипова с бывшим главой СБУ Василием Малюком и первым заместителем начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергеем Дукой.

Как уточнили в ЦПК, Осипов обсуждал с Дукой кандидатуру Владимира Компаниченко на должность руководителя управления СБУ в Житомирской области. Ранее НАБУ и САП сообщили Компаниченко о подозрении во взяточничестве.

Пост. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, на днях НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" по вероятному прикрытию мошеннических колл-центров провели около 70 обысков. К схеме могли быть причастны должностные лица СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора, которые получали взятки за защиту незаконного бизнеса. Расследование также касается Андрея Осипова, которого подозревают в вымогательстве $1 млн у гражданина РФ, кроме того, возможные связи с руководством СБУ детективы обнаружили при анализе его телефона.

В сообщениях СМИ среди лиц, к которым могли прийти детективы, называют начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука и первого заместителя начальника ГУ "Д" Департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука.