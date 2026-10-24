В США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплыли

На сайте Белого дома рассекретили и опубликовали два архива с перепиской американских дипломатов о Burisma и Хантере Байдене, а также материалы о бывшем украинском дипломате Андрее Телиженко и санкциях против него. В документах упоминается и нардеп Александр Дубинский с просьбой включить его в "черный список".

Рассекречивание санкционировал советник президента Уильям Шарф 13 октября 2026 года, а сами материалы выкладывала рабочая группа Белого дома по государственной прозрачности. Соответствующие файлы были обнародованы на сайте Белого дома.

Что опубликовано в документах

Рассекреченные документы посвящены контактам Burisma с американскими ведомствами и переписке Марии Йованович и Джорджа Кента, работавших в посольстве США в Киеве. Второй архив содержит материалы ФБР, Госдепартамента и Минфина США о Телиженко. На документах сохранились штампы о рассекречивании, однако значительная часть текста скрыта.

Опубликованные материалы. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

В письме от 22 ноября 2016 года Кент рассказывает, как посольство воспринимало историю с Burisma и ее владельцем, бывшим министром экологии Николаем Злочевским. По его оценке, участие Байдена в совете директоров компании подрывало антикоррупционный посыл США в Украине, ведь в Киеве видели противоречие между словами и связями семьи Байдена. Кент считал, что в Вашингтоне нужно поднять этот вопрос перед Джо Байденом.

В том же письме Кент описывает попытку США и Великобритании вернуть около 23 млн долларов Злочевского, замороженных на британских счетах. Он пересказывает и разговор с бывшим первым заместителем генпрокурора Анатолием Даниленко в феврале 2015 года. По словам Кента, тот назвал сумму взятки за закрытие дела в 7 млн долларов.

Тренинг для прокуроров на деньги Burisma

Из переписки за сентябрь 2017 года следует, что Институт Маккейна при Университете штата Аризона получил предложение о двухнедельном обучении украинских прокуроров. Оплатить его должна была Burisma.

Йованович попросила Кента оценить идею, и он возразил. В ответе было сказано, что компания, которую ранее проверяла Генпрокуратура, не должна финансировать обучение этой самой Генпрокуратуры. Такой план, по его выражению, не прошел бы "проверку Washington Post".

Документы опубликовали на сайте Белого дома. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Опубликованные материалы. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Что известно о показаниях Кента и Йованович

В 2019 году на слушаниях в Конгрессе Кент заявил, что предупреждал аппарат вице-президента о риске конфликта интересов, но не видел попыток американских чиновников защитить Burisma от проверок. Йованович говорила, что никогда не встречалась с Хантером Байденом.

Часть американских изданий считает, что новые документы ставят под сомнение полноту этих показаний. Однако в самих файлах нет подтверждения того, что Джо Байден вмешивался в расследования в интересах Burisma.

Информация о расследовании. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Опубликованные материалы. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Просьба из "Слуги народа"

В письме от 7 октября 2020 года Кент сообщает коллегам, что к американской стороне обратился заместитель главы фракции "Слуга народа", ранее посещавший конференцию CPAC. По его словам, включение Дубинского в черный список заметно снизило бы его влияние на других депутатов. Имя собеседника в документе скрыто, и из текста не следует, что это была позиция всей фракции.

Санкции против Дубинского США ввели 11 января 2021 года. В Минфине связали их с участием в сети влияния, которую ведомство ассоциировало с Андреем Деркачом. Опубликованное письмо Кента не объясняет, какую роль эта просьба сыграла в решении OFAC, и не доказывает, что она на него повлияла.

Дело Телиженко

Телиженко работал в посольстве Украины в Вашингтоне, затем стал политическим консультантом. Материалы ФБР от 23 августа 2020 года описывают попытки выйти на него летом 2019 года через российский аккаунт в Facebook и лично. Он заблокировал аккаунт и отказался от предложения. Там же сказано, что в 2014 году ему запретили въезд в Россию.

Документы опубликовали на сайте Белого дома. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Аналитическая справка от февраля 2020 года дает другую оценку. Распространяемые им недостоверные утверждения, прежде всего о выборах 2016 года, подпитывают российскую кампанию влияния. При этом авторы допускают, что он делал это невольно.

В сентябре 2020 года ФБР сообщило Госдепартаменту о планируемой поездке Телиженко в США и готовило запрос об отзыве визы. В тот же день визу аннулировало посольство в Киеве. Переписка от 7 октября уточняет, что в консульский отдел Госдепа запросов об этом не поступало.

Санкции Минфина за январь 2021 года основаны на меморандуме OFAC. В нем Телиженко, Деркач, Кулик и Онищенко названы командой, которая, по оценке ведомства, получала информацию как минимум от российского правительства. При этом возражения Телиженко, отрицавшего связь с Деркачом, OFAC отклонило.

Результаты расследования. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Рассекреченные документы. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Результаты расследования. Источник: Скриншот с сайта Белого дома

Напомним, и. о. главы Государственной службы геологии и недр Сергей Власенко, несмотря на расследование в медиа, фактически не отреагировал на скандал вокруг Станивского нефтегазового месторождения.

Как сообщал OBOZ.UA, в США к шести годам тюрьмы приговорили бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, который признался в даче ложных показаний о взаимодействии президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена с украинской энергетической компанией Burisma. Также Смирнов признался в уклонении от уплаты налогов.