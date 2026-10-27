В Швеции задержали пророссийского экс-депутата от "Партии регионов" Святаша: приехал посетить концерт

В Швеции задержали бывшего украинского нардепа от "Партии регионов" Дмитрия Святаша. В Украине пророссийский политик заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом пишет Expressen. Экс-депутат прибыл в Швецию на прошлой неделе, он приземлился в аэропорту Стокгольм-Арланда в четверг. По словам его адвоката Марка Сафаряна, целью визита было посетить концерт Стиви Уандера в 3Arena в Стокгольме.

На паспортном контроле Дмитрия Святаша задержала пограничная полиция и не впустила его в страну. Политик имеет гражданство как России, так и Украины, но сообщается, что во время проверки он показал украинский паспорт.

Сейчас Святаш находится под стражей в изоляторе Миграционной службы в Мерсте.

Как говорит его адвокат, официальной причиной запрета на въезд является решение Польши о запрете на повторный въезд, которое, как утверждается, было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны. Однако Сафарян считает, что задержание имеет политическую подоплеку.

"Этот парень – один из самых разыскиваемых в Украине, и они это знают, поэтому так и поступают", – заявил он.

Дмитрий Святаш. Источник: sq.com.ua

В апелляционной жалобе адвокат отметил, что Дмитрий Святаш выступает против своей экстрадиции в Украину.

"Они знают, что не могут выдать его Украине, потому что это невозможно. Это противоречит европейской практике", – сказал Сафарян.

В октябре 2023 года Верховный суд в другом деле постановил, что экстрадиция из Швеции в Украину – с учетом текущей военной ситуации – противоречит статье 3 Европейской конвенции.

Адвокат задержанного подчеркивает, что оснований для содержания Святаша под стражей якобы нет. Он утверждает, что при въезде в Швецию у его подзащитного были необходимые документы, маршрут поездки, цель и он предоставил надлежащие объяснения, поэтому такое решение "является непропорциональным".

Адвокат отметил, что Дмитрий Святаш "не имеет проблем с возвращением в Россию и готов как можно скорее организовать перелет на частном самолете".

За что осудили Святаша

Святаш бежал из Украины в 2019 году и с тех пор живет в изгнании в России.

Летом 2024 года Дмитрия Святаша в Украине приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен.

Святаш сейчас разыскивается как в Украине, так и на международном уровне. Розыск связан с другим судебным делом в Украине о государственной измене. Этот процесс продолжается с апреля этого года.

"Дмитрий Святаш является публичной персоной. Некоторое время он входил в рейтинг самых богатых людей Украины. В журнале "Фокус" он занимал 104-105-е место с капиталом в 200 миллионов долларов. Дмитрий Святаш в течение 17 лет был депутатом украинского парламента. После утраты неприкосновенности в связи со сменой власти в Украине незадолго до начала войны украинские власти начали против него несколько судебных процессов.

Правительство Украины обвинило Дмитрия Святаша в государственной измене и пророссийской деятельности. По данным украинских спецслужб, Кремль рассматривал его как потенциального российского марионеточного лидера ("гауляйтера") Харьковской области, если бы россиянам удалось успешно аннексировать этот регион", – пишет "Радио Свобода" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении "Схем".

Ранее Святаш находился в розыске через Интерпол, но после того, как его адвокаты обжаловали розыск, Интерпол снял его с розыска в ноябре 2024 года. В своем решении Интерпол указал, что украинский розыск не соответствовал установленным правилам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 октября российский пропагандист Михаил Звинчук, основатель российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь", вернулся в Москву вместе с женой и тремя коллегами. Их задержали в Черногории утром 9 октября, после чего Звинчуку запретили въезд в страну на год.