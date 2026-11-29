В Павлограде сорвали флаги Украины и 93-й ОМБр возле мемориала погибшему воину: полиция расследует. Фото

В Павлограде, что на Днепропетровщине, неизвестные сорвали государственный флаг и знамя 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" со здания, где размещены мемориальные доски погибшим защитникам. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Об инциденте 29 ноября сообщили на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook. В свою очередь, в полиции сообщили, что расследуют инцидент.

Об исчезновении знамен сообщ... Источник: Скриншот Развернуть

По информации бригады, неизвестные сорвали флаги Украины и 93-й ОМБр, которые размещались возле двух мемориальных досок погибшим защитникам Украины. Одна из них посвящена военнослужащему бригады, который жил в этом доме.

В Павлограде неизвестные сорвали флаги. Источник: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook

В 93-й ОМБр отметили, что ранее жильцы дома были недовольны размещением флагов, ссылаясь на угрозу безопасности. Срыв боевого флага в бригаде назвали недопустимым и призвали местные власти Павлограда и правоохранителей оперативно отреагировать на происшествие.

"Напоминаем: неуважение к павшим Защитникам и их семьям – это неуважение к их борьбе и жертве. И именно это приближает врага к вашим домам, а не почитание Героев и государственных символов", – отметили в публикации.

В тот же день в пресс-службе Павлоградского районного отдела полиции сообщили, что правоохранители устанавливают возможных свидетелей, выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию о причинах исчезновения флагов.

В полиции выясняют обстоятельства инцидента. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Таллине обнаружили разорванный украинский флаг со следами поджога. Инцидент произошел 23 июня в районе Кесклинн на улице Уус, расследованием занимается эстонская полиция. По факту происшествия начали производство.