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В Киеве избирают меру пресечения Валентине Молодой, которая "засветилась" в Петропавловской Борщаговке: в чем обвиняют
Суд избирает меру пресечения...
Источник: Telegram/Радио Свобода
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В Киеве в среду, 4 ноября, суд избирает меру пресечения Валентине Молодой, которая была среди участников событий в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Ей вменяют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и распространение информации о расположении военных подразделений.
Об этом сообщает Радио Свобода. Прокурор также заявил, что Молодая якобы предоставляла услуги по "экстренной эвакуации" людей с территорий территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воинских частей с помощью автомобиля скорой помощи.
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