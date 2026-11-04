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В Киеве избирают меру пресечения Валентине Молодой, которая "засветилась" в Петропавловской Борщаговке: в чем обвиняют

Даниил Борщ

Суд избирает меру пресечения...

Источник: Telegram/Радио Свобода

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В Киеве в среду, 4 ноября, суд избирает меру пресечения Валентине Молодой, которая была среди участников событий в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Ей вменяют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и распространение информации о расположении военных подразделений.

Об этом сообщает Радио Свобода. Прокурор также заявил, что Молодая якобы предоставляла услуги по "экстренной эвакуации" людей с территорий территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воинских частей с помощью автомобиля скорой помощи.

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