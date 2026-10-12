В Кропивницком мужчина бросил в полицейских гранаты и открыл огонь из автомата, его задержали: все подробности. Фото и видео

Вечером 12 октября в Кропивницком были слышны взрывы: мужчина бросил в правоохранителей гранаты, начал стрельбу из автоматического оружия и сбежал. Несколько часов в центральной части города продолжалась специальная полицейская операция "Гром", в результате которой вооруженного преступника удалось задержать.

Пресс-служба ГУ НП в Кировоградской области сообщила об этом на официальном сайте. Известно, что инцидент начался во время общения мужчины с копами. О его мотивах уточнений нет.

По данным "Суспільного", первый взрыв прогремел в городе в 17:53, затем – еще два. В 18:10 раздался еще один звук взрыва.

В 20:07 в Нацполиции заявили, что спецоперация "Гром" в центре Кропивницкого на тот момент не завершилась.

"Не приближайтесь к месту проведения спецоперации и избегайте этого района. Выполняйте указания полицейских, не препятствуйте движению спецтранспорта. Не публикуйте фото, видео и информацию о действиях и расположении правоохранителей. Следите за официальными сообщениями полиции и не распространяйте непроверенную информацию", – призвали в ведомстве.

В 22:29 правоохранители отчитались, что "благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений полиции" вооруженного правонарушителя поймали.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писал OBOZ.UA:

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