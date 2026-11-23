В Харькове 81-летний мужчина получил суровый приговор за корректировку ударов РФ: детали дела

В Харькове 81-летний мужчина получил 15 лет лишения свободы за государственную измену и сотрудничество с российской спецслужбой. До полномасштабного вторжения он уехал в Курскую область, где впоследствии попал в поле зрения российских спецслужб и согласился выполнять их задания.

После возвращения в родной город мужчина собирал информацию об украинских военных, оборонных предприятиях и железнодорожной инфраструктуре, а также передавал врагу данные о последствиях обстрелов. Попытка обжаловать приговор не помогла – апелляционный суд оставил наказание без изменений, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как 81-летнего харьковчанина завербовали российские спецслужбы

До начала полномасштабного вторжения России мужчина выехал в Курскую область. В декабре 2022 года там его завербовал представитель российской спецслужбы. Он передал харьковчанину мобильный телефон для связи и приказал вернуться в родной город.

Уже в Харькове мужчина начал выполнять задания вражеского куратора. По данным следствия, в течение апреля – июня 2023 года он собирал разведывательную информацию об украинских Силах обороны и других объектах, которые интересовали российскую сторону.

Что именно мужчина передавал врагу

Чтобы не вызывать подозрений, агент использовал свой преклонный возраст. Он передвигался по городу пешком, на такси и общественном транспорте, объезжая разные районы Харькова.

Мужчина скрытно наблюдал за объектами, фиксировал места дислокации украинских военных и техники. Кроме того, собирал сведения об оборонных предприятиях и железнодорожной станции.

Отдельным заданием было обследование мест российских атак. Харьковчанин должен был выяснять, какие разрушения причинили удары, и сообщать куратору о ходе восстановительных работ.

Собранную информацию он отправлял через Telegram в виде текстовых и голосовых сообщений, а также передавал во время телефонных разговоров. За выполнение заданий мужчина получал денежное вознаграждение.

Как разоблачили агента РФ и что он говорил в суде

Правоохранители разоблачили мужчину в июне 2023 года. Его задержали по месту жительства в Харькове и сообщили о подозрении.

Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Он уверял, что передвигался по городу исключительно по своим делам, а российскому куратору якобы намеренно передавал ложную информацию, чтобы тот от него отстал.

Однако представленные доказательства полностью опровергли эту версию защиты.

Какой приговор получил 81-летний харьковчанин

В апреле 2026 года суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Речь идет о части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Осужденный и его защитник не согласились с решением и подали апелляционные жалобы. Они просили отменить приговор суда первой инстанции и назначить новое рассмотрение дела.

Однако Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил предыдущее решение без изменений. Таким образом, приговор о 15 годах заключения с конфискацией имущества остался в силе.

В Харькове 81-летний мужчина... Источник: t.me/prokuratura_kharkiv Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ, которые занимались поджогами. Злоумышленники действовали в разных регионах нашего государства.

Также СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Херсону со своего двора.