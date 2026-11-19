Срочная командировка вместо ответов на ВСК? Броневицкий поднял вопрос о возможной неявке руководителей НАБУ и САП

Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко могут попытаться избежать участия в заседании парламентской ВСК 23 ноября, сославшись на срочные командировки, служебную занятость или другие причины. Их неявка после резонансных показаний генерала СБУ Сергея Дуки может стать серьезным репутационным поражением антикоррупционных органов.

Вопрос публичной ответственности руководства НАБУ и САП поднял бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий, автор Telegram-канала "Броник"

После заседания парламентской ВСК, на котором генерал СБУ Сергей Дука рассказал о возможном раскрытии агентурных источников, изъятии материалов расследований в отношении руководства антикоррупционных органов и вероятных утечках информации, к Кривоносу и Клименко возникли новые вопросы.

На 23 ноября запланировано следующее заседание ВСК, где должны заслушать руководителей НАБУ и САП, а также других участников резонансного дела "Карфаген".

Если Кривонос и Клименко не явятся на ВСК без убедительных причин, это может быть воспринято как их фактическое публичное поражение и нежелание отвечать на серьезные обвинения генерала СБУ.