Дело Сенниченко: Кушнирук обратил внимание на спор об участии обвиняемого по видеосвязи

В деле бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко возник спор об обеспечении участия одного из обвиняемых в заседаниях по видеоконференцсвязи. Об этом пишет блогер Кушнирук в блоге "Дело Сенниченко: почему участие обвиняемых вызывает возражения, а роль "административного модуля" – нет?".

Согласно объяснениям адвоката Антона Журавля, приведенным в публикации, Александр Горбуненко находится под стражей в США в рамках миграционной процедуры. Он хочет участвовать в судебных заседаниях, но не может самостоятельно организовать видеосвязь из места содержания. Для этого необходимо взаимодействие с компетентными американскими органами.

Как отмечает Кушнирук, защита расценивает возражения прокурора Алины Жовницкой против предложенного порядка обеспечения участия Горбуненко как препятствование реализации его права на защиту.

Блогер также обращает внимание на объяснения прокурорки относительно ее осведомленности. По его изложению, сначала она сослалась на только что поданные материалы защиты и отсутствие официальной информации, однако позднее назвала дату рассмотрения дела Горбуненко в США – 19 ноября. По словам защиты, которые приводит автор, в поданных материалах этой даты не было.

Кушнирук задается вопросом об источнике этой информации и последовательности объяснений прокурорки.

"Она просит обеспечить ей возможность присутствовать в суде. Почему вместо решения этого вопроса возникает дискуссия о продолжении процесса без нее?" – пишет автор о положении обвиняемого.

В публикации также поднимается вопрос об организации совместного рассмотрения двух эпизодов дела и обеспечении участия всех обвиняемых.