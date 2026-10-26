Служил в оккупационной полиции, а затем скрывался во Львове: в Украине поймали и осудили коллаборанта. Видео

29-летнего жителя Запорожской области суд признал виновным в коллаборационной деятельности и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запретили в течение 10 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

О задержании и приговоре сообщили Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины. По материалам следствия, мужчина служил в созданном оккупантами подразделении полиции в Васильевском районе Запорожской области.

В СБУ отметили, что его задержали во Львове в феврале 2024 года, когда он находился у родственников и, по данным следствия, готовился выехать в Европейский Союз.

Служба оккупантам

По данным следствия, в июне 2022 года мужчина добровольно вступил в созданное российскими оккупантами подразделение полиции. Там он получил должность участкового в отделе по делам несовершеннолетних.

Находясь на этой должности, он вместе с представителями оккупационных органов патрулировал поселок Михайловка и участвовал в незаконных обысках в домах проукраинских жителей. По материалам СБУ, эти действия проводились под видом следственных мероприятий по сфабрикованным уголовным делам.

Среди тех, кого преследовали во время таких рейдов, были украинцы, сопротивлявшиеся оккупационной администрации. Кроме того, мужчина охранял оккупационные избирательные участки во время псевдореферендума о якобы присоединении Запорожской области к России.

Задержание во Львове

В конце 2023 года мужчина выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился у родственников во Львове. Он выдавал себя за внутренне перемещенное лицо.

Он выдавал себя за внутренне... Источник: Офис Генерального прокурора Развернуть

В феврале 2024 года сотрудники СБУ задержали его. По версии следствия, мужчина приехал во Львов, чтобы подготовиться к бегству в одну из европейских стран и попытаться избежать правосудия.

После расследования суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Мужчине назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также ему запретили в течение 10 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как коллаборант из Запорожья пытался скрыться в ВСУ. Позже в Украине его бросили за решетку.