"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества

В Офисе генерального прокурора открыли уголовное производство в отношении бывшего заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Сергея Кропивы. Речь идет о возможной растрате государственного имущества и внесении недостоверных сведений в официальные документы.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский во время встречи с журналистами, сообщает Укринформ. По его словам, соответствующее решение приняли после служебного расследования, а расследование уголовного производства поручили Государственному бюро расследований.

Что известно о деле Сергея Кропивы

В ходе служебного расследования в ОГП установили факты использования Кропивой служебного автомобиля в личных целях, а также его пребывания в рабочее время в Буковеле.

Ковальский отметил, что по результатам проверки действия экс-чиновника признали дисциплинарным проступком. Соответствующие материалы передали в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а самого Кропиву отстранили от должности.

"Кроме того, что мы установили факт совершения им дисциплинарного проступка и передали материалы в КДКП, его отстранили от должности и, скорее всего, уволят из органов прокуратуры, еще зарегистрировали уголовное производство", – сказал исполняющий обязанности генпрокурора.

Он уточнил, что производство открыли по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Они касаются присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также служебного подлога.

Напомним, в рамках кадрового аудита в Офисе генерального прокурора проводили служебное расследование в отношении Сергея Кропивы, задержанного по делу "Карфаген". Проверяли возможное использование им служебных полномочий в личных интересах и вмешательство в работу других прокуроров.

На тот момент дисциплинарная жалоба в отношении экс-чиновника находилась на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а занимаемую им должность упразднили.

Как писал OBOZ.UA, Сергей Кропива длительное время продолжал работать в Офисе генерального прокурора, несмотря на подозрение. В то же время ранее тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что Кропиву уже отстранили и готовят его увольнение