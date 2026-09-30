Сходки, поборы и наркотрафик: в Хмельницком СИЗО ликвидировали преступную вертикаль под контролем «воров в законе». Фото

В Хмельницком следственном изоляторе правоохранители ликвидировали преступную вертикаль, которая, по данным следствия, действовала под контролем "воров в законе". В ходе расследования полицейские зафиксировали 14 преступных собраний, 13 фактов вымогательства денег и многочисленные случаи поставки и сбыта психотропных веществ и наркотиков.

В мае пятерым фигурантам сообщили о подозрении в ряде преступлений, а теперь им объявили новые подозрения в распространении преступного влияния. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Как действовала преступная вертикаль в СИЗО

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции и следователи ГУНП в Хмельницкой области, находясь в СИЗО, "Рамин Гянжинский" при поддержке "воров в законе" координировал преступную деятельность в изоляторе.

Через контакты с представителями криминальной среды согласовывались преступные намерения, поддерживалась криминальная иерархия и расширялись сферы влияния как в местах содержания, так и за их пределами.

К функционированию сети были привлечены лица со статусом "смотрящих".

У Хмельницькому СІЗО ліквіду... Источник: npu.gov.ua Развернуть

Сходки, вымогательство и наркотики

В ходе следствия правоохранители зафиксировали 14 преступных собраний — так называемых сходков. Они проходили в формате аудио- и видеоконференций между заключенными различных учреждений исполнения наказаний, а также людьми, находившимися на свободе и за рубежом.

Кроме того, правоохранители зафиксировали 13 фактов вымогательства денег у лиц, находившихся в следственном изоляторе. Пострадавших, по данным следствия, заставляли передавать от 30 до 150 тысяч гривен.

Также были задокументированы многочисленные факты поставки и сбыта психотропных веществ и наркотиков. Часть полученных средств использовалась для пополнения так называемого воровского общака. За него отвечала жена "смотрящего за СИЗО".

У Хмельницькому СІЗО ліквіду... Источник: npu.gov.ua Развернуть

Пятерым фигурантам сообщили о новых подозрениях

В мае пятерым фигурантам сообщили о подозрении в организации, содействии проведению или участии в преступном собрании, вымогательстве и незаконном сбыте психотропных веществ.

Среди них – "криминальный авторитет" "Рамин Гянжинский", трое "смотрящих" и лидер ОПГ.

Впоследствии правоохранители собрали доказательства их причастности ещё к одному преступлению. На этом основании фигурантам были предъявлены новые подозрения по частям 1 и 2 статьи 255-1 Уголовного кодекса Украины — установление или распространение в обществе и следственных изоляторах преступного влияния.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры. Мероприятия по раскрытию проводились совместно с оперативным отделом ГУ "Хмельницкий следственный изолятор".

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