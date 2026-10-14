Семейный "бизнес" по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

В Украине раскрыли три схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, которые действовали в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Организаторы использовали военную форму для маскировки, перевозили "клиентов" в обход блокпостов, а в одном из случаев предлагали пересечь границу с Молдовой вплавь через реку.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Всего правоохранители задержали шесть человек, а семерым фигурантам объявили подозрения. За незаконную переправку людей через государственную границу им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как действовала схема в Киевской области

В Киевской области группу координировал 26-летний местный житель, который сейчас находится за границей. Он находил мужчин, договаривался с ними об оплате и организовывал работу двух перевозчиков, которые доставляли "клиентов" из Киева в Черновцы, а оттуда — к месту начала пешего маршрута вблизи украинско-румынской границы.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Чтобы избежать проверок на блокпостах, один из водителей выдавал себя за военнослужащего ВСУ, а пассажиры также надевали военную форму. Согласно легенде, водитель якобы перевозил на полигон военных, самовольно покинувших часть.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

В одном из зафиксированных эпизодов переправка в Румынию стоила 5 500 долларов, а дальнейшая перевозка в Венгрию — еще 1 000 долларов. 7 октября правоохранители задержали одного из перевозчиков во время получения денег. Ему и организатору было предъявлено подозрение, а местонахождение третьего участника устанавливается.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

В Винницкой области предлагали переплыть реку

В Винницкой области действовала другая группа, к которой, по данным следствия, причастен 56-летний местный житель. Он искал мужчин, желающих незаконно попасть в Молдову, и привлекал водителей для их перевозки к пограничной территории.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

За свои услуги фигуранты просили 10 000 долларов с человека. Из этой суммы 7 000 долларов должен был получить первый водитель, а еще 3 000 — второй перевозчик, который доставлял мужчин к месту, откуда они должны были вплавь пересечь реку и попасть в Молдову. В дальнейшем им обещали помочь с переездом в Румынию.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Полицейские задержали организатора и обоих перевозчиков. Всем троим было предъявлено подозрение.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

В Одесской области незаконный выезд организовала супружеская пара

В Одесской области, по версии следствия, незаконную переправку мужчин за границу организовали муж и жена. За 5 000 долларов они обещали доставить "клиентов" в Приднестровский регион Молдовы в обход официальных пунктов пропуска.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Мужчина перевозил пассажиров в приграничную зону, а жена ехала впереди на другом автомобиле. Она проверяла маршрут на наличие блокпостов и пограничных нарядов и предупреждала мужа о возможных препятствиях.

12 октября правоохранители остановили автомобиль фигурантов в километре от государственной границы в Раздельнянском районе во время попытки незаконной переправки мужчины. Супругов задержали, обоим сообщили о подозрении.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Что было изъято в ходе обысков

В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещи и документы, которые могут служить доказательствами в уголовных делах. В частности, по делу о мошеннической схеме в Киевской области были обнаружены деньги, мобильные телефоны, флеш-накопители, документация, черновые записи и два автомобиля.

Кроме того, полицейские обнаружили две гранаты, патроны различного калибра, магазин к оружию и нож.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Семи фигурантам было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Шестеро из них были задержаны в порядке, предусмотренном ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацию имущества.

Полиция раскрыла новые схемы... Источник: Национальная полиция Украины Развернуть

Напомним, правоохранительные органы раскрыли более 20 схем незаконного пересечения государственной границы Украины, в рамках которых военнообязанным мужчинам предлагали нелегально выехать в Беларусь, Молдову и Румынию. По данным следствия, стоимость таких услуг составляла от 3 тысяч евро до 20 тысяч долларов.

Как писал OBOZ.UA, в Одесской области правоохранители раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. Организаторы искали "клиентов" через закрытый Telegram-канал, а к границе перевозили их в багажниках автомобилей или переодетыми в военную форму.