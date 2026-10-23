СБУ задержала ветеранку армии РФ, которая воевала против Украины, но хотела возобновить украинский загранпаспорт

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Волыни жительницу Донецка, которая воевала против Украины в составе российских вооруженных группировок. Она хотела возобновить украинский загранпаспорт, чтобы выехать в одну из стран Евросоюза на постоянное проживание.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как женщина попала в российскую армию

До начала полномасштабной войны женщина работала медсестрой в Донецкой областной клинико-психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 года она добровольно присоединилась к 91-му отдельному стрелковому полку 1-го армейского корпуса Южного военного округа России. В составе российской армии фигурантка получила звание сержанта и служила до августа 2024 года.

После увольнения из российских вооруженных формирований женщина решила выехать с временно оккупированной территории Донецкой области в Европейский Союз.

Как СБУ задержала ветеранку армии РФ

По данным следствия, для выезда в ЕС женщине нужно было возобновить украинский загранпаспорт. С этой целью она прибыла в Украину с территории Беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали пересечение ею государственной границы и задержали фигурантку в одном из отелей Ковеля, где она временно остановилась.

Во время обыска правоохранители обнаружили у нее российский паспорт, военные билеты армии РФ, удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли.

СБУ задержала ветеранку армии РФ. Источник: t.me/SBUkr

В чем подозревают задержанную

Следователи Службы безопасности Украины сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас задержанная находится под стражей без права внесения залога. По инкриминируемой статье ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала ветеранку армии РФ. Источник: t.me/SBUkr

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Киеве агентку ФСБ, которая готовила покушение на лидера одной из украинских общественных организаций. Таким образом враг надеялся убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину.