СБУ задержала в Одессе агента РФ, который собирал разведданные для подготовки диверсий. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе 21-летнего студента, работавшего на российские спецслужбы. Он собирал информацию для подготовки диверсий, а также намеревался размещать российскую символику на рекламных конструкциях города.

Молодой человек попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал легкий заработок в тематических Telegram-чатах. Об этом сообщила СБУ в официальном Telegram-канале.

После вербовки он начал выполнять задания российских кураторов.

В частности, фигурант собирал информацию о местах расположения крупногабаритных генераторов в Одессе, которые враг планировал использовать для подготовки поджогов. Также он следил за одним из объектов критической инфраструктуры региона и пытался установить место жительства украинского военнослужащего.

Переписка задержанного агента с модератором. Источник: СБУ.

Кроме того, российские спецслужбы поручили студенту организовать информационные провокации, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в портовом городе.

Одним из первых заданий было вмешательство в систему управления рекламными ситилайтами. По замыслу врага, на цифровых конструкциях должны были появляться пропагандистские материалы РФ.

Переписка задержанного агента с модератором. Источник: СБУ.

Для выполнения этого задания агент получил от российских кураторов специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять изображения на рекламных экранах. Следующим этапом должно было стать размещение российского флага на ситилайте в центре Одессы.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Переписка задержанного агента с модератором. Источник: СБУ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Недавно сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который навел российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе Служба безопасности Украины задержала 20-летнего агента РФ, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом.С их помощью российские спецслужбы надеялись определить координаты украинских нефтебаз на юге страны.