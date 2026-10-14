СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух мужчин, которые корректировали удары противника по Днепру и Славянску. Фигуранты действовали отдельно и были выявлены в самом начале своей шпионской деятельности.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала двух российских агентов, которые действовали отдельно друг от друга в Днепре и Славянске", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, обоих подозреваемых разоблачили еще на начальном этапе разведывательной деятельности, что позволило защитить запасные командные пункты украинских войск и автозаправочные станции.

Один из фигурантов оказался работником автозаправочного комплекса в Славянске, которого завербовали российские спецслужбы. На него вышли через бывшего одноклассника, который после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию и начал сотрудничать с ее спецслужбами.

После вербовки мужчина тайно фотографировал и снимал на видео колонны украинской военной техники, находившиеся на территории АЗС или вблизи нее. Собранные материалы он должен был передать российской стороне для подготовки точечных ударов.

Кроме того, фигурант на собственном автомобиле объезжал другие заправки и мосты, которые используются для обеспечения логистики Сил обороны Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Источник: t.me/SBUkr

Еще одним предателем оказался житель Покровска. В 2024 году он переехал в Днепр и поселился в одном из местных общежитий.

Внимание российских кураторов мужчина привлек своими пророссийскими высказываниями в чатах Telegram-каналов.

По указаниям куратора из РФ он должен был собирать информацию для корректировки ракетно-дроновых ударов по местам наибольшего скопления украинских военных и расположению техники Сил обороны в Днепре.

Для этого подозреваемый пешком обследовал местность, а в отдаленные районы добирался на общественном транспорте.

Злоумышленники находятся под стражей. Источник: t.me/SBUkr

Подробности задержания

"В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и смартфоны с доказательствами их работы на врага", – отмечается в сообщении.

Следователи СБУ объявили обоим фигурантам подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

– незаконное распространение сведений о перемещении или расположении украинских войск при тех же обстоятельствах (ч. 2 ст. 114-2).

"Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала военнослужащего, который после самовольного оставления части вернулся в свое подразделение по заданию российских спецслужб. Мобилизованный из Полтавской области должен был собирать разведданные и передавать врагу координаты позиций украинских военных для корректировки российских обстрелов.