СБУ задержала коллаборанта из Крыма, который готовил детей на полуострове к войне против Украины. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области бывшего руководителя образовательного учреждения из Евпатории, который после оккупации Крыма перешел на сторону России. Он занимался идеологической обработкой детей, привлекал их к милитаристским мероприятиям и фактически готовил к войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, фигуранта удалось выманить с временно оккупированного полуострова благодаря многоходовой спецоперации военной контрразведки и показаниям его бывшей коллеги.

Как задержали коллаборанта из Крыма

Речь идет о бывшем директоре внешкольного учреждения в Евпатории. До российской оккупации города он занимал руководящую должность в местном учреждении, однако в 2014 году поддержал вооруженную агрессию РФ.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безопасности Украины

После захвата полуострова оккупанты назначили его руководителем детско-юношеского учреждения, которое использовали для идеологического воздействия на молодежь. По материалам дела, мужчина распространял среди воспитанников кремлевскую пропаганду и привлекал их к мероприятиям военного характера.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безопасности Украины

Изобличить его помогла бывшая коллега фигуранта, которую российские оккупанты принудительно удерживали в Крыму. Военные контрразведчики СБУ помогли женщине выехать с полуострова, после чего она дала показания о деятельности коллаборанта.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безпеки України

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безпеки України

Как коллаборант готовил детей к войне против Украины

По данным следствия, мужчина под видом спортивных секций и культурно-творческих занятий привлекал воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет к пропагандистским и милитаристским мероприятиям.

В частности, в помещении оккупационного учреждения военнослужащие вооруженных формирований РФ проводили для детей занятия по огневой и тактической подготовке.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безопасности Украины

Кроме того, во время публичных мероприятий фигурант навязывал подросткам и их родителям лозунги в поддержку Кремля, героизировал российских военных и пытался сформировать у детей ненависть к Украине.

Также следователи установили, что коллаборант участвовал в депортации детей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей в Россию через Крым.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безопасности Украины

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безпеки України

Какое наказание грозит задержанному

Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном привлечении мужчины к разведывательной деятельности в Одесской области. В частности, следствие выясняет, не командировали ли его оккупанты для сбора данных о местах дислокации Сил обороны Украины.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безпеки України

Мужчина находится под стражей. Ему грозит лишение свободы.

Комплексные мероприятия СБУ проводила совместно с отрядом специальной разведки Военно-морских сил ВСУ "Янголи" под процессуальным руководством Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

СБУ задержала коллаборанта из Крыма. Источник: Telegram/Служба безпеки України

Напомним, СБУ и Херсонская областная прокуратура заочно сообщили о подозрении генералу армии РФ Александру Дворникову, который руководил наступлением российских войск на юге Украины в начале полномасштабного вторжения. По данным следствия, он координировал захват Херсонщины и планировал дальнейшее продвижение оккупационных сил в направлении Николаева и Одессы.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала в Киеве агента российских спецслужб, который готовил координаты для воздушного удара по украинским военным и гражданским объектам столицы. Мужчина собирал разведданные о расположении Сил обороны и передавал их российским кураторам.