СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские атаки на защитников в Харьковской области. Фото

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских военных на Изюмском направлении. В частности, он помогал врагу выявлять запасные командные пункты, склады и боевые позиции Сил обороны.

Об этом сообщила СБУ в официальном Telegram-канале. По данным спецслужбы, мужчина также отслеживал основные маршруты движения бронеколонн украинских защитников к передовой.

Как установило следствие, российские спецслужбы заинтересовались мужчиной после того, как он начал искать близкие отношения в тематических Telegram-чатах. Для его вербовки создали фейковый аккаунт женщины, которая вступила с ним в контакт и координировала дальнейшие действия.

По поручению фейковой знакомой мужчина обходил местность, чтобы выявить места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Также он следил за основными маршрутами движения бронеколонн Сил обороны в направлении передовой.

После разведывательных выходов информатор отправлял женщине голосовые сообщения, в которых подробно описывал военные объекты в прифронтовой зоне.

Киберспециалисты СБУ задокументировали деятельность мужчины и задержали его по месту жительства. При этом спецслужбе удалось обезопасить пункты базирования украинских защитников на Изюмщине и маршруты движения смежных соединений Сил обороны.

СБУ задержала информатора РФ... Источник: СБУ Развернуть

Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины смартфон с перепиской в мессенджере, через который он поддерживал связь с российскими спецслужбами при посредничестве фейковой кураторши.

Следователи СБУ объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют, нужно ли дополнительно квалифицировать действия подозреваемого.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ разоблачила жителя Черкасской области, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Мужчина собирал координаты мест дислокации украинских военных, логистических центров и пунктов временного базирования Сил обороны, а затем передавал их российскому куратору за деньги. Его задержали в Ужгороде, куда он уехал, чтобы скрываться. По подозрению в государственной измене ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.