СБУ задержала дельцов, поставивших Нацгвардии бракованные боевые рубашки на сумму более 8 млн грн. Фото

В настоящее время подозревае...

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения оборонных средств при поставках форменной одежды для Национальной гвардии. Двое предпринимателей поставили военным бракованные боевые рубашки на сумму более 8,6 млн гривен.

Продукция не соответствовала техническим требованиям и была непригодна для выполнения служебных задач на передовой. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как работала схема поставок бракованной одежды

Военная контрразведка и следователи СБУ при содействии Командующего Национальной гвардии Украины раскрыли масштабную схему хищения оборонных средств. В Киеве задержали двух предпринимателей, поставивших подразделениям НГУ некачественную форменную одежду на общую сумму более 8,6 млн гривен.

СБУ задержала дельцов, поста... Источник: t.me/SBUkr Развернуть

По материалам расследования, в августе этого года фигуранты заключили с Нацгвардией договор на поставку 10 тысяч боевых рубашек. Однако вместо изготовления продукции в соответствии с заявленными стандартами качества они решили отгрузить одежду, не отвечавшую требованиям к военному обмундированию.

Кроме того, заказчику поставили неполную партию товара.

Предприниматели пытались подкупить должностное лицо Нацгвардии

По данным следствия, организаторами аферы были бывшая учредительница столичного предприятия – производителя военного снаряжения – и представитель этой компании.

Чтобы чиновник Центральной базы обеспечения Нацгвардии не препятствовал приемке бракованной продукции, предприниматели предложили ему взятку.

Однако военнослужащий сразу сообщил о предложении своему руководству. Это позволило правоохранителям заблаговременно разоблачить фигурантов.

Сотрудники СБУ задокументировали их деятельность и задержали предпринимателей с поличным при попытке передать неправомерную выгоду офицеру.

СБУ задержала дельцов, поста... Источник: t.me/SBUkr Развернуть

Что изъяли во время обысков

Во время обысков по местам работы и проживания задержанных, а также в их автомобилях обнаружили более 3,5 млн гривен.

Кроме денег, правоохранители изъяли мобильные телефоны и документы с доказательствами преступной деятельности.

Какое наказание грозит задержанным

Следователи СБУ сообщили бывшей учредительнице предприятия и его представителю о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований;

ч. 3 ст. 369 – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала дельцов, поста... Источник: t.me/SBUkr Развернуть

СБУ задержала дельцов, поста... Источник: t.me/SBUkr Развернуть

СБУ задержала дельцов, поста... Источник: t.me/SBUkr Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали адвокатов, которые, по информации следствия, требовали деньги с производителя дронов, чтобы "закрыть" в отношении него фейковое расследование. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 150 тысяч долларов США.