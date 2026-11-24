СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Славянску. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агентку ФСБ, которая помогала российским войскам корректировать удары по Славянску. Ею оказалась местная парикмахер, собиравшая информацию о расположении украинских военных, техники и объектов Сил обороны.

Женщина фотографировала потенциальные цели во время прогулок по городу и по дороге на работу, а затем передавала собранные данные российскому куратору. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Какие объекты в Славянске отслеживала агентка ФСБ

По данным расследования, основными целями фигурантки были запасные командные пункты, логистические склады и места временной остановки автоколонн Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

Чтобы выявлять военные объекты и передавать их координаты врагу, женщина пешком обходила улицы Славянска и фиксировала расположение украинских защитников на камеру мобильного телефона.

Также она собирала информацию во время поездок на работу и обратно. Вернувшись домой, парикмахер готовила агентурный отчет для своего куратора из ФСБ.

Как женщина начала сотрудничать с российской спецслужбой

По данным следствия, российская спецслужба обратила внимание на женщину после того, как она возобновила общение со своим знакомым. Он является боевиком вооруженной группировки РФ – "100 мотострелковой бригады республиканской гвардии ДНР", а также внештатным сотрудником "ФСБ по ДНР".

По его инструкциям агентка отслеживала места расположения личного состава и техники украинских военных. Собранные сведения она передавала знакомому через анонимный чат в мессенджере.

Кроме того, женщина подыскивала для российской спецслужбы новых потенциальных информаторов.

Что нашли во время обысков у задержанной

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали агентку. Одновременно военная контрразведка провела мероприятия, чтобы обезопасить места расположения украинских защитников.

Во время обыска в жилище женщины правоохранители обнаружили смартфон. С помощью этого устройства она связывалась с представителями врага и собирала агентурные данные.

Какое наказание грозит агентке ФСБ

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас женщина находится под стражей. По инкриминируемой статье ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала агентку ФСБ, к... Источник: СБУ Развернуть

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