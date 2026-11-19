СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Херсону с собственного двора. Фото

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали местную жительницу, которая помогала российским войскам готовить новые удары по городу. Она следила за позициями Сил обороны со двора собственного дома и передавала разведданные врагу.

Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, женщину завербовала ФСБ, а ее домовладение в прибрежном районе города служило наблюдательным пунктом.

Как установило расследование, местная безработная использовала расположение своего дома, чтобы визуально отслеживать места пребывания украинских военных.

Среди тех, кому она передавала собранные сведения, был не только куратор из ФСБ, но и собственный сын. Он состоит в рядах оккупационного "МВД РФ" на левобережье Херсонщины.

По данным следствия, полученные разведданные российские войска использовали для подготовки новых ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых ударов по Херсону.

Киберспециалисты СБУ раскрыли агентурные связи фигурантки и задержали ее дома.

Задержанная агентка ФСБ. Источник: СБУ

Как выяснили правоохранители, в поле зрения российской спецслужбы она попала из-за публикаций в чатах Telegram-каналов, где призывала к захвату Херсона.

Во время обыска правоохранители изъяли российский паспорт, флаг страны-агрессора, смартфон и два планшета. На электронных устройствах обнаружили доказательства сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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