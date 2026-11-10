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СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото

Ольга Ганюкова

26 октября 2026 года мужчине...

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Служба безопасности Украины разоблачила жителя Черкасской области, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и сборе разведданных о расположении украинских военных. Мужчина собирал координаты мест дислокации подразделений ВСУ и передавал их российскому куратору за денежное вознаграждение.

Потенциальными целями врага были пункты постоянной дислокации, логистические центры и места временного базирования Сил обороны. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

Как агент собирал информацию об украинских военных

По данным следствия, мужчина наладил тайную связь с сотрудником пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю и согласился сотрудничать с российской спецслужбой за деньги.

В течение июля–сентября 2026 года он собирал координаты мест дислокации украинских военных в Черкасской области и передавал их российскому куратору. Эти сведения могли использоваться для планирования и нанесения ударов по позициям и объектам ВСУ, а также для другой подрывной деятельности против Украины.

По материалам СБУ, фигурант был местным безработным и попал в поле зрения российской спецслужбы во время поиска легких заработков в Telegram-каналах.

Чтобы выявить расположение Сил обороны, мужчина объезжал Черкассы и прилегающие районы, фиксируя на камеру телефона места сосредоточения военных. Особое внимание он уделял пунктам постоянной дислокации, логистическим центрам и местам временного базирования подразделений, находившихся на ротации после боев на передовой.

СБУ разоблачила агента ФСБ,...

Источник: t.me/pgo_gov_ua

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Где задержали подозреваемого

Сотрудники СБУ задокументировали разведывательные вылазки агента и задержали его в Ужгороде на Закарпатье. По информации спецслужбы, мужчина выехал туда, чтобы залечь на дно, и скрывался в арендованной квартире.

Во время обысков у него изъяли смартфон. На устройстве хранились фото- и видеофайлы с объектами, а также их координатами на электронных картах. Эти материалы предназначались для агентурного отчета перед ФСБ.

Какое наказание грозит агенту ФСБ

26 октября 2026 года мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали российскую агентку. По заданию ФСБ она наводила российские дроны на топливные склады в областном центре. Предательницу завербовали благодаря ее матери, которая живет на временно оккупированной части Донецкой области. 

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